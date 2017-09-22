Онкологи обсудили проблемы и инновации в лечении

Благодаря выстроенной работе по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях в Коми наблюдается тенденция к снижению смертности от злокачественных новообразований. Об этом и многом другом медики и ученые говорили на научно-практической конференции «Актуальные проблемы клинической онкологии», посвященной 65-летию Коми республиканского онкологического диспансера.

В своем выступлении главный внештатный онколог республики Андрей Галин отметил, что сегодня действует трехуровневая система оказания онкологической помощи. Это первичные онкологические кабинеты, которые работают в 20 муниципалитетах региона, Коми республиканский онкологический диспансер со стационаром на 235 коек и поликлиникой, рассчитанной на 120 посещений в смену, а также дневной стационар при поликлинике на 15 коек. Третий уровень – федеральные учреждения здравоохранения.

Помимо республиканского диспансера, в его филиале – Воркутинском онкодиспансере действуют 59 коек и диспансерное отделение на 37 посещений в смену, 15 онкологических коек находятся в Ухтинской городской больнице. Благодаря трехуровневой системе количественно растет процент раннего выявления заболеваний на первой и второй стадиях. Так, если в 2014 году в клиниках РФ было выявлено 49,7 процента, то в прошлом году показатель увеличился до 53,5 процента.

В 2013 году через первичные онкокабинеты в республике прошли 13440 человек, с подозрением на новообразование было отправлено 2550 человек, у 1100 был подтвержден диагноз. За шесть месяцев этого года диагноз был подтвержден у 554 человек. Средний возраст заболевших составляет 61 год.

Тем не менее, подчеркнул Андрей Галин, недостаточно активно идет выявление онкозаболеваний на профосмотрах в лечебно-профилактических учреждениях, не везде есть или не везде работает эндоскопическое оборудование, с помощью которого проводится биопсия, без которой «поймать» рак на ранней стадии невозможно.

В структуре заболеваний у женщин по-прежнему лидирует рак молочных желез, у мужчин – рак легких. Последние 10 лет эти нозологии удерживают первое место в общемировой тенденции.

Меняется тактика лечения. Если раньше онкологию лечили преимущественно хирургическим методом, то сегодня благодаря вступлению республики в федеральную программу тактика изменилась. Были приобретены препараты для диагностирования, а также новое радиотерапевтическое оборудование. Онкологи получили возможность использовать новые методики, позволяющие комбинированно лечить те патологии, с которыми прежде больных отправляли в федеральные центры.

Обнадеживающие данные по инновациям в лекарственном лечении злокачественных опухолей прозвучали в выступлении заведующей отделом инновационных методов терапевтической онкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Петрова доктора медицинских наук Татьяны Семиглазовой.

– Мы живем в уникальную эпоху, когда наряду со стандартными методами лечения новообразований с помощью гормонотерапии, химиотерапии, таргетной терапии пришла эра иммунотерапии, которая может кардинально изменить жизнь наших онкологических больных, – отметила ученый.

Ныне в центре онкологии имени Петрова научились продлевать жизнь пациентам с агрессивными и запущенными формами рака. Им вводят разработанную в институте вакцину, изготовленную из собственных иммунных клеток пациента. Индивидуальная вакцина учит организм видеть опухолевые клетки и бороться с ними. Новый метод иммунотерапии дендритными клетками дает возможность пациентам с III и IV стадиями заболевания добиваться стойкой многолетней ремиссии. Речь идет о заболеваниях, плохо поддающихся стандартному лечению: ряд лейкозов, меланома, саркома мягких тканей, рак почки.

По словам Татьяны Семиглазовой, Республику Коми и НИИ имени Петрова связывает давнее и плодотворное сотрудничество в клиническом и научном планах.

– Мы все работаем на благо наших больных. Они должны жить не только долго, но и качественно, – подчеркнула доктор медицинских наук.

Марина ЩЕРБИНИНА