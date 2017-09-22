Здание заброшенной поликлиники облюбовали подростки

Мэрия столицы Коми делает все возможное для обеспечения безопасности в здании бывшей поликлиники №1 по улице Бабушкина, 21. К такому выводу пришли участники пресс-рейда по территории этого объекта, организованного администрацией столицы 21 сентября.

Поводом для такого рейда послужило обращение регионального отделения партии «Единая Россия» к руководству города с просьбой обеспечить невозможность попадания подростков в пустующее здание, так как это может стать причиной несчастных случаев. Факты проникновения в здание детей были установлены участниками партийного проекта «Народный контроль» во время рейдов, проводимых совместно с правоохранительными органами.

Директор хозяйственного управления столичной администрации Николай Королев провел журналистов по территории здания и показал, какие меры безопасности предпринимает администрация.

– Объект отдан управлению на ответственное хранение. После того, как нам его передали, мы забили досками все окна и двери первого этажа. Ежедневно наш охранник утром делает обход здания. Но молодежь все равно проламывает себе лазейки, а мы на следующий день заколачиваем их вновь. Поскольку подростки залезали на кровлю, мы убрали внутри все лестничные марши, спилили все лестницы, которые позволяли залезть на кровлю с улицы, – рассказал Николай Королев.

Однако никакие принимаемые меры не помогают: заброшенное здание – как приманка для школьников, которые готовы проникнуть сквозь щели, лишь бы попасть внутрь помещения.

На вопрос, почему до сих пор здание не нашло своего хозяина, в то время как неоднократно выставлялось на торги, председатель городского комитета по управлению имуществом Ирина Янчук ответила, что здания по улице Бабушкина, 21 и 21а включены в прогнозный план приватизации на 2017 год. В настоящее время аукцион в электронной форме, назначенный на 31 августа, был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 19 сентября комиссия приняла решение о дальнейшей приватизации посредством публичного предложения, которое определено законом. Процедура тоже будет проходить в электронной форме. Информация для привлечения потенциальных покупателей размещена во всех открытых доступах. Это официальный сайт торгов РФ, официальный сайт администрации Сыктывкара, газета «Панорама столицы» и электронная площадка Сбербанка.

В прогнозный план приватизации здание поликлиники и принадлежащее ей подсобное здание включены были еще в 2016 году. Объект является переходящим в связи с тем, что был осуществлен раздел земельного участка под два отдельно стоящих здания. Одно из зданий по Бабушкина, 21а было реализовано в январе 2017 года. Остается реализовать здание бывшей поликлиники и вспомогательного корпуса площадью 137 квадратных метров.

– Несколько лет назад были попытки продать объект, но он был снят с торгов, потому что там хотели разместить то управление образования, то следственный комитет и прокуратуру. Но здание находится в таком состоянии, что на ремонт нужны большие деньги. Местный бюджет это потянуть не может. Поэтому в 2016 году было принято окончательное решение его продать, – напомнила историю заброшенной поликлиники Ирина Янчук.

Здание поликлиники оценивается сегодня в 92 миллиона рублей, а подсобное – в 7 миллионов. На вопрос журналистов, не лучше ли назначить цену, приемлемую для покупателей, Ирина Янчук ответила, что для этого необходимо соблюсти все условия.

– Аукцион был признан несостоявшимся, и мы переходим к следующей процедуре, установленной законом № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Поэтому следующий способ – посредством публичного предложения. В этом случае возможно снижение цены, но всегда есть риск того, что процесс снова перерастет в аукцион из-за появления нескольких потенциальных покупателей. Чтобы процедура была прозрачной и чтобы снизить коррупционные риски, мы перешли на электронную площадку Сбербанка.

Галина ГАЕВА

Фото Игоря БОБРАКОВА