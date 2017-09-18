Осень в танцевально-джазовых красках

Музыкальный фестиваль UrBand Camp в Сыктывкаре вошел в первую десятку осенних культурных событий России.

Напомним, в Сыктывкаре с 21 по 24 сентября на пяти площадках города развернется концертная программа с участием профессиональных музыкантов, танцоров, а также конкурсантов и артистов из разных стран. Как сообщили в Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, основная задача фестиваля – дать возможность музыкальным талантам Баренц-региона поучаствовать в высококачественных музыкальных курсах, в том числе джазовых, а также поучиться импровизации в танце. Прием заявок на участие в курсах заканчивается 19 сентября.

Аналитическое агентство ТурСтат выявило лучшие осенние культурные события, фестивали и праздники в России, популярные у туристов в сентябре 2017 года. Рейтинг культурных фестивалей в России в начале осени 2017 года возглавляют события в Подмосковье, Вологодской и Ростовской областях. Республику Коми в этом списке представляет фестиваль UrBand Camp.

В топ-10 культурных фестивалей России в сентябре 2017 года вошли «Рубцовская осень» (Вологодская область), «Чаепитие в Мытищах» (Мытищи, Московская область), «Ростовский джаз приглашает» (Ростов-на-Дону), «Поле Куликово» (Тульская область), Крымский военно-исторический фестиваль (Балаклава, Крым), «Джангариада» (Элиста, Калмыкия), «60 параллель» (Югра), «Этажи 2017» (Белгород), «На родине А.П. Чехова» (Таганрог, Ростовская область) и UrBand Camp 2017 (Сыктывкар, Коми). Примечательно, что в рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург.

Организаторами предстоящего сыктывкарского фестиваля являются Министерство культуры, туризма и архивного дела РК, Норвежский Баренц-секретариат, продюсерский центр InroAct, Архангельская региональная волонтерская организация, провинция Нурланд, Центр культурных инициатив «Юг\р».

Информация о курсах, концертах и стоимости билетов размещена на сайте www.ugor.org и в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/ubckomi.

Марина ЩЕРБИНИНА