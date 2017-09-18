Делегация Чехии познакомится с Коми краем

Республику Коми с рабочим визитом посетит делегация Чехии. Делегация под руководством Генерального консула Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карела Кюнла будет работать в Сыктывкаре и Воркуте 19-21 сентября.

В программе визита делегации – встреча с первым зампредом правительства Республики Коми Ларисой Максимовой, руководством регионального министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта. Стороны обсудят возможности взаимного сотрудничества, участия в существующих и планируемых проектах по добыче и обогащению минерального сырья на территории Коми, утилизации отходов.

В Воркуте запланированы рабочие встречи делегации Чехии с руководством АО «Воркутауголь», руководителем администрации города Игорем Гурьевым, также гости посетят Воркутинский горно-экономический колледж.

Лина ПЕРОВА