Автогородок – в подарок

Современный автогородок для обучения правилам безопасности дорожного движения получили воспитанники специальной школы-интерната №3 Эжвинского района столицы. В торжественной церемонии открытия автогородка и специализированного автокласса принял участие глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Оборудование для автогородка и специального автокласса предоставлено интернату Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации в рамках проекта «Движение без ограничений». Автогородок расположился на территории интерната, а автокласс – в учебном корпусе. На автоплощадке ребята смогут отрабатывать правила дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и водителей. Здесь предусмотрены перекрестки, железнодорожные переезды, дорожные знаки. В свою очередь автокласс оборудован специальной мебелью, игровым оборудованием, электрифицированными стендами, проектором с экраном, тренажером, имитирующим виртуальную реальность.

Как рассказал «Республике» директор школы-интерната Виталий Орловский, воспитанники вверенного ему заведения неоднократно становились призерами различных конкурсов, в том числе и федерального уровня, по безопасности дорожного движения. И хотя проект подразумевает помощь детям с ограничениями в здоровье, столь дорогостоящее оборудование, которому рада была бы любая школа, не будет простаивать. Сейчас разрабатывается план использования автогородка, согласно которому здесь будут проводиться занятия не только для ребят из школ Эжвы, но и Сыктывкара. На занятия будут приглашаться специалисты ГИБДД.

Поздравляя ребят с таким приобретением, глава региона отметил, что им действительно очень повезло, что такой проект реализован на территории Коми. Он пожелал им бережно относиться к подарку, чтобы и последующие поколения воспитанников интерната могли здесь обучаться правилам БДД. Глава республики поблагодарил руководство фонда и социальных партнеров за поддержку, а сотрудников школы-интерната – за благородный труд, воспитание и адаптацию детей к взрослой самостоятельной жизни.

После открытия автогородка Сергей Гапликов посетил профессиональные образовательные организации Эжвинского района, ведущие подготовку специалистов для лесопромышленной отрасли региона. Он побывал в Сыктывкарском лесопромышленном и Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникумах, ознакомился с лабораториями, мастерскими с новейшим оборудованием, кабинетами профобучения, центром профессиональных квалификаций и высоко оценил качество подготовки специалистов для лесной отрасли республики.

Галина ГАЕВА

Фото БНК