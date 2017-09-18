День лесника с Монди СЛПК

Лидер отрасли встретил профессиональный праздник высокими достижениями

С «Русским сувениром», выпускницей «Фабрики звезд», поздравлениями от высоких гостей и наградами отметило День работников леса АО «Монди СЛПК». Праздничный вечер состоялся 15 сентября во Дворце культуры бумажников в Эжве.

К празднику зал ДКБ украсили воздушными шарами в корпоративных цветах Монди СЛПК и композициями на лесную тему. Перед началом концерта в фойе и зрительном зале проходили импровизированные фотосессии: сотрудницы предприятия, принарядившиеся по торжественному случаю, фотографировали друг друга на оригинальном фоне.

Начало празднику дал генеральный директор АО «Монди СЛПК», который, выйдя на сцену, шутя сообщил, что даже с ходу не вспомнит, который раз ему выпадает такой случай – пятый или шестой. По словам Клауса Пеллера, с каждым годом ему это все больше нравится, ведь предприятию есть чем гордиться – оно постоянно развивается, является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе, имеет штат высокопрофессиональных сотрудников. Кроме того, руководитель компании подчеркнул важность бережливого, ответственного отношения к «зеленому золоту», с которым работает Монди СЛПК, – лесам республики. По его словам, эту социальную и экологическую ответственность коллектив предприятия понимает и принимает.

– Спасибо, что вы обеспечили нам такой рост, такой успех. Желаю вам и вашим близким удачи, достижения новых амбициозных целей, крепкого здоровья, – обратился Клаус Пеллер к своим коллегам.

Из рук генерального директора особо отличившиеся сотрудники предприятия получили почетные грамоты АО «Монди СЛПК». Кроме того, различные награды вручали коллегам директор по персоналу Группы Монди в России Ольга Фотиева, первый заместитель генерального директора – финансовый директор Монди СЛПК Дмитрий Уханов и председатель первичной профсоюзной организации предприятия Александр Слободчиков. Сто сотрудников «гиганта на Вычегде» в этот вечер получили звание «Ветеран труда СЛПК».

– День работников леса – очень хороший праздник, потому что, какие бы инвестиции ни делались в предприятие, главное – это наши люди, которые могут выполнить все задачи качественно и в срок, – заявил Александр Слободчиков, особо отметив ветеранов предприятия, заслугами которых он гордится.

Громкие аплодисменты в этот праздничный вечер сорвал заместитель председателя правительства Коми – министр промышленности Николай Герасимов, пожелавший виновникам торжества «новых дерзаний, тепла в домах, надежных друзей и любимых».

– 40 лет прожив в республике и десять лет отвечая за промышленность нашего региона, я могу без сомнения сказать: вы одна из самых лучших компаний не только в Республике Коми, но и в Российской Федерации. И те темпы, та культура производства, та система подходов, которые вы реализуете практически в каждом звене вашего гигантского предприятия, – все это блистательные шаги, которыми можно гордиться. Не только «Снегурочка» – бренд нашего региона, сам Монди СЛПК я бы назвал брендом России, предприятием, которое пишет свою историю в нашей стране как одно из лучших. Спасибо вам за то, что вы делаете на этой земле, за высоты, каких вы достигаете, и за то, как вы обживаете нашу землю. Вы – социально ответственная, динамично развивающаяся компания. Те, кто работал здесь в 90-е, помнят, как трудно вы прорывались на рынок тогда, было непонятно, выдюжит ли комбинат. А он удержался, выжил и стал самой красивой компанией Коми! – обратился к сотрудникам предприятия министр.

Поздравил коллектив Монди СЛПК и руководитель эжвинской администрации Александр Калинин, выразив слова признательности ветеранам предприятия – тем, благодаря кому появилась и Эжва.

В первой половине концерта перед сотрудниками комбината выступили артисты государственного ансамбля песни и пляски «Русский сувенир» из Вологды. Во время одного из номеров зрителям предложили обеспечить танцорам «музыкальное сопровождение» – похлопать в заданном ритме, что они с удовольствием и исполнили. Когда «Русский сувенир», оттанцевав последний зажигательный танец, покинул сцену, зрители встретили аплодисментами финалистку одной из первых «Фабрик звезд», композитора и певицу Юлию Михальчик, которая исполнила песни как из собственного репертуара, так и ретрохиты.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА