Быстровозводимые и малозатратные

Строить школы в селах республики будут по новым технологиям

По итогам мониторинга состояния сельских школ в Коми сорок образовательных организаций требуют строительства новых зданий. Об этом сообщила зампред правительства РК – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова на прошедшем 14 сентября рабочем совещании в Госсовете РК.

Инициатором совещания выступил комитет по социальной политике. По словам председателя комитета Натальи Паншиной, в адрес республиканского парламента поступает много обращений из сельских муниципалитетов по вопросам финансирования, ремонта, устранения предписаний надзорных органов и необходимости строительства новых школ. Если учесть, что на селе находятся пятьдесят процентов всех школ республики и возраст некоторых из них приближается к ста годам, то острота проблемы очевидна.

Как рассказала Наталья Михальченкова, по итогам мониторинга сельских школ министерство приступило к разработке ведомственного проекта «Комплексное развитие сельских школ». Согласно проекту миссия сельской школы – стать образовательным и культурным центром села. Иными словами, здание школы, оборудование столярных и швейных мастерских, актовый и спортивный залы должны использоваться не только в учебном процессе, но и во внеурочное время. Одной из ключевых задач проекта является строительство быстровозводимых малозатратных школ взамен ветхих.

Сегодня в республике в аварийном состоянии находятся две школы, в которых обучается 150 детей. В ветхом состоянии – 29 школ, где учатся 3867 ребят. В планах правительства – до 2025 года построить девять модульных быстровозводимых школ на 60 ученических и 20 дошкольных мест. В 31 школе планируется решить проблемы ветхости и аварийности. В текущем году в образовательных организациях республики за счет имеющихся возможностей зданий должно быть создано 1875 новых учебных мест. В частности, за счет капитального ремонта корпуса Коми республиканского агропромышленного техникума откроют 160 мест для начальной школы села Выльгорт Сыктывдинского района. В Эжве под начальную школу переоборудован бывший детский сад. В это же число входили и 1200 учебных мест в строящейся школе в микрорайоне Орбита, но строители опять не справились со сроками сдачи объекта, и открытие школы откладывается на следующий год.

В 2018 году за счет республиканского бюджета запланировано построить школу на 80 мест в поселке Приуральский Троицко-Печорского района, где 20 мест будет отдано под детский сад и 20 – под интернат. Новым ускоренным малозатратным способом возведут школу на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест в селе Дутово Вуктыльского района и детский сад на 50 мест в селе Большелуг Корткеросского района. Также в следующем году будет разработана проектно-сметная документация на строительство школы на 600 мест в селе Объячево Прилузского района и школы – детского сада в поселке Кажым Койгородского района.

Коми также приняла участие в конкурсном отборе субъектов РФ для предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета на строительство новых школ. Наша заявка была принята и одобрена. В частности, к финансированию заявлена школа в сыктывкарском поселке Краснозатонский, численность населения которого заметно увеличилась с застройкой жилого комплекса Сосновая поляна. Также планируется построить учебный корпус на 250 мест в селе Усть-Кулом и школу на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района. По итогам обсуждения депутаты приняли информацию к сведению и договорились детально обсудить вопросы финансирования строительства сельских школ при рассмотрении проекта республиканского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА