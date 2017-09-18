Накануне бюджетных слушаний

Спикер парламента Коми Надежда Дорофеева утвердила план мероприятий по рассмотрению проекта закона о республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Государственном Совете республики.

Согласно плану в октябре и ноябре состоятся рабочие совещания, посвященные государственным программам республики, на основе которых формируется региональный бюджет. В этом году в план рассмотрения проекта бюджета войдет новая республиканская программа «Современная городская среда на территории Республики Коми». Ее целью является повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований. Программа подразумевает создание системы государственной поддержки в развитии благоустройства территорий муниципальных образований региона, а также внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройств.

По словам председателя комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степана Чуракова, утверждение плана по рассмотрению проекта бюджета – начало объемной кропотливой работы.

– Уже несколько лет республиканский бюджет формируется в сложных экономических условиях. Несмотря на это, крайне важно сохранить принятые ранее социальные обязательства. В течение двух месяцев нам предстоит внимательно изучить и обсудить все государственные программы, чтобы принять максимально сбалансированный бюджет, – отметил Степан Чураков.

Всего парламентарии планируют рассмотреть 19 государственных программ, а также обсудить основные характеристики бюджета и результаты экспертизы проекта основного закона республики с учетом заключения Контрольно-счетной палаты региона.

Завершит работу над бюджетом заседание межведомственной согласительной комиссии. Затем проект закона «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» будет рассмотрен на ноябрьском заседании Госсовета Коми.

Пресс-служба Госсовета Коми

Фото Ярослава СЕВРУКА