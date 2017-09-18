Как воспитать патриотов

Глава Коми обозначил приоритеты по работе с молодежью

Глава Коми Сергей Гапликов провел заседание Координационного совета по вопросам военно-патриотического воспитания. Руководитель региона подчеркнул, что патриотическое воспитание – это прежде всего целенаправленная системная государственная политика, реализация которой должна идти совместно с общественными, ветеранскими, молодежными организациями, коллективами образовательных организаций.

– Сегодня на федеральном уровне идет выстраивание системы патриотического воспитания. И с точки зрения защиты национальных интересов страны эта работа приобретает ключевое значение. Мы понимаем, что должна быть идеология патриотического воспитания. Ее точно обозначил президент России Владимир Путин: «У нас нет никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», – заявил Сергей Гапликов.

Глава региона подчеркнул важность создания единой системы патриотического воспитания в Республике Коми. Для достижения этой цели необходимо решить ряд приоритетных задач: собрать и распространить лучшие практики в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, активизировать и повышать интерес молодежи к изучению истории Отечества, в том числе военной, вовлекать заинтересованных и активных молодых людей в организацию и проведение мероприятий и проектов по патриотическому воспитанию на всех уровнях.

В качестве успешной практики глава Коми привел работу с молодежью в Усинске:

– При поддержке администрации и предприятий открылся молодежный центр. Молодые люди имеют возможность реализовать свои проекты. Они предлагают идеи для широкого внедрения и охотно участвуют в общественных мероприятиях, делают много полезных дел, – отметил Сергей Гапликов. – Этот год мы назвали Годом добрых дел. Вот и проанализируем в конце года, какие инициативы внедрили, какие добрые дела сделали.

Кроме того, Сергей Гапликов заявил о необходимости формирования сообщества экспертов в сфере патриотического воспитания, куда должны войти представители ветеранских организаций, военных комиссариатов, воинских частей, ДОСААФ, патриотически настроенные деятели культуры и искусства, а также активные и неравнодушные люди.

– От того, как мы выстроим работу по патриотическому воспитанию молодежи, во многом зависит, как будет развиваться наша республика. Мы сегодня работаем для молодежи, которой завтра жить и работать здесь, – подчеркнул глава республики. – Школа сегодня должна стать центром вовлечения в процесс воспитания патриотизма.

Сергей Гапликов поручил заместителю председателя правительства – министру образования, науки и молодежной политики региона Наталье Михальченковой провести анализ и представить полную информацию, как в образовательных учреждениях организована работа по взаимодействию школ с ветеранами Великой Отечественной войны, по приглашению их на встречи, классные часы, уроки мужества.

Также глава региона дал поручение всем заинтересованным ведомствам представить предложения по проведению в Республике Коми конкурса-смотра военно-патриотических клубов.

В ходе заседания Сергей Гапликов по просьбе начальника генштаба Минобороны России Валерия Герасимова поздравил военного комиссара Республики Коми Дмитрия Федина с успешным выступлением на IV Всеармейском фестивале «Армия России – 2017» и вручил ему благодарственное письмо.

Пресс-служба главы и правительства Коми