Сыктывкарскому долгострою нужен жесткий контроль

В причинах затягивания строительства школы в Орбите депутаты разбирались прямо на объекте

Строящаяся школа на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита не будет сдана в договорные сроки – к 31 декабря. В лучшем случае объект будет готов к весне, а скорее всего – к 1 сентября 2018 года. Об этом заявил представитель генподрядчика на прошедшем 15 сентября выездном совещании депутатов Госсовета республики. Парламентарии посетили строящуюся школу, чтобы на месте разобраться в причинах оттягивания сроков сдачи.



Напомним, по первоначальным условиям договора школа должна была быть сдана к 31 декабря 2016 года. Однако подрядчик тогда в сроки не уложился, и сдачу объекта отложили еще на один год. Причем деньги в сумме 570 миллионов, выделяемые на строительство школы, пришлось вернуть в федеральный бюджет. В этом году федералы еще раз выделили на этот объект деньги, но уже в меньшей сумме – 440 миллионов. Причем, по словам заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Коми Ларисы Братцевской, выделяются они не сразу одной суммой, а по мере проведения работ. На данный момент поступило 110 миллионов, из них освоено 90 миллионов. На них было закуплено оборудование. То, что освоить до конца финансового года не удастся, надо будет вернуть в федеральную казну, при этом на следующий год региону точно ничего на эту школу не дадут, и заканчивать строительство придется на средства республиканского бюджета. Поэтому, чтобы освоить по максимуму, было решено закупить заранее необходимое оборудование.

Народных избранников провели по строящемуся объекту. По оценке представителя генподрядчика, на данный момент выполнено 45 процентов работ: возведено само здание, заканчиваются кровельные работы, установлены профили для будущих перегородок. К октябрю строители обязуются завершить оборудование ливневой канализации. На следующей неделе будут подписываться договоры с местной компанией «Технониколь» на обшивку фасада. В октябре планируется закрыть 1000 квадратных метров окнами, смонтировать узлы учета по отоплению, запустить отопление и утеплить фасад. Как только будет запущено отопление, начнутся внутренние работы. На последнем этапе – асфальтирование и благоустройство.



Главные вопросы, которые интересовали депутатов: «Что помешало сдать объект в установленные сроки и почему, если не хватает рабочих рук, нельзя нанять дополнительно столько рабочих, сколько необходимо?»

– Я здесь нахожусь с мая 2016 года и был сильно удивлен, почему местные не хотят идти сюда работать. Через нас прошли человек триста, – рассказал представитель генподрядчика, технический директор обособленного подразделения ООО ССМУ «Краснодар» Александр Тетеркин. – Какая здесь зарплата? Да на уровне средней по городу – 30 тысяч рабочему и 35 тысяч – мастеру.

Некоторые из присутствующих депутатов усомнились в том, что подрядчик не знает причину нежелания местного населения трудиться на этой стройке.

– Может, они просто вовремя не получают деньги? Может, у вас долги перед субподрядчиками? – пытали Александра Тетеркина.

Тот ответил, что долги, конечно, какие-то есть. На первоначальном этапе некоторым организациям-субподрядчикам давали авансы. К примеру, организация, которая занималась электричеством, весь аванс выработала, и генподрядчик остался ей еще должен два миллиона рублей.

В свою очередь заказчик, коим является «Служба единого заказчика Республики Коми», не может контролировать вопросы расчетов с субподрядчиками. По закону все расчеты он ведет с генеральным подрядчиком. Как сказал представитель заказчика Вячеслав Литвинов, подрядчику было рекомендовано добавить людей и увеличить количество смен, но тем не менее сегодня на стройке продолжают трудиться всего 74 человека, рабочий день длится с восьми утра до восьми вечера. Такими силами уложиться в сроки нереально.

– Сейчас мы занимаемся вопросом, почему не выполнены условия договора. На днях здесь будет генподрядчик. Будем обсуждать возможности того, чтобы к 31 декабря основные работы были закончены, – рассказал Вячеслав Литвинов. – Подрядчиками нам было представлено гарантийное письмо, в котором они указывали, что закончат объект к концу декабря, мы к этому сроку планировали поставку всех материалов. Сейчас поставка материала ведется. Совместно с минобразования мы ищем помещения для их складирования.

– Давно надо было выехать и разобраться с тем, что здесь происходит, – подводя итог совещанию, отметила зампред Госсовета Валентина Жиделева. – Я думаю, что сегодня все депутаты, посмотрев ход строительства, поняли, что к концу года сдать объект нереально. По итогам сегодняшнего мероприятия мы обязательно обратимся в правительство республики с просьбой более жестко осуществлять контроль над строительством. Причем не только на этом объекте, а в целом по республике. Ведь по условиям проектной документации ежедневно здесь должно работать до 300 человек, а работает всего 74. Надо будет разбираться в причинах того, почему люди не идут сюда работать. Это, безусловно, недопустимо, и подрядчику надо над этим работать.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА