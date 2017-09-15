Сельское слияние

В Коми продолжается процесс объединения администраций

В следующем году в Койгородском районе планируют объединить в одно сельское поселение Ком и Кузьель. Это уже не первая попытка их слияния, подобное должно было произойти еще в 2016 году, но жители Кома на общественных слушаниях отказались присоединяться к кузьельцам. О плюсах и минусах сведения разных поселений в одну административную единицу шла речь на заседании рабочей группы по развитию местного самоуправления в Госсовете Коми.



В Койгородском районе кроме упомянутых Кома и Кузьеля хотят объединить еще и сельские поселения Нючпас и Ужга, в Прилузском в 2019 году планируется присоединение Мутницы, Слудки и Прокопьевки к Гурьевке, в Сысольском районе раздумывают над слиянием Палауза с Гагшором, а Визиндора – с Куратово. В Княжпогостском районе после трехлетних уговоров согласились на объединение жители Туръи и Ветью, теперь местные власти рассматривают вопрос о вхождении Иоссера в состав Чиньяворыка, а Тракта – в состав Синдора. Еще в планах упразднение администрации Емвы с передачей полномочий на уровень района.

Одна из основных причин для того, чтобы одно сельское поселение административно влилось в другое, – небольшое количество местных жителей. Действительно, зачем держать штат чиновников, бухгалтера, если в деревне три двора осталось, считают эксперты. Но тут, как рассказали министр юстиции Коми Дмитрий Наумов и руководитель администрации Койгородского района Лариса Ушакова, возможны разночтения между официальным и фактическим числом проживающих. Например, в том самом Коме, по данным Комистата, в прошлом году проживало шесть человек, а в нынешнем – 11. А по данным избиркома, там только потенциальных избирателей – 123.

– А у нас в селах на периферии 700 человек, по статистике, проживает, а по прописке – 3700, – сообщил руководитель администрации Вуктыла Виктор Крисанов.

Также Дмитрий Наумов отметил, что порой в регионе 90 процентов от бюджета населения уходит на зарплаты сотрудников администрации. И если толково разъяснить людям, что с исчезновением сельсовета их права не будут ущемлены, а, наоборот, появится больше средств на разные местные нужды, они охотнее будут соглашаться на присоединение.

Председатель комитета Госсовета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова заявила, что «мощные объединительные процессы» сейчас идут во многих регионах России и настроение населения не улучшается, особенно когда администрация поселений этому сопротивляется, подстрекая местных жителей против слияния. Что такое действительно бывает, подтвердили и другие участники встречи. Чиновники, конечно, не хотят терять зарплату – на селе работу найти не так-то просто, а учитывая, что в маленьких деревнях развиты родственные связи, то протестное движение организовать несложно.

В прошлом году завершился процесс объединения в Вуктыле, когда вся территория, относящаяся к этому городу, превратилась в единый округ. Виктор Крисанов, говоря о причинах присоединения к городу сельских поселений, ситуацию описал вполне типичную: снижение собственных доходов сельских поселений, дополнительные затраты на органы местного самоуправления (в том числе на местных выборах), отсутствие градообразующих предприятий, нехватка управленческих кадров – руководить селами уговаривали директоров школ.

– Плюсы объединения – бюджет теперь консолидированный, устранены дублирующие полномочия, появилась четкая вертикаль власти, снизилась численность депутатов, количество служащих – почти на 50 человек, упрощена процедура обращений населения. А самое главное – экономия бюджетных средств, – рассказал руководитель администрации. – Негативные моменты: стало недостаточно муниципального контроля на селе, хотя в каждом населенном пункте оставили по специалисту. Там, где их нет, назначили старост, которым платим 0,2 ставки, они в числе прочего отвечают и за обслуживание пожарных машин. Еще один минус: у нас стало больше работы по муниципальным контрактам – по вывозу ТБО, ЖБО, работе котельных. Возникают вопросы по нотариусам, собираем бригаду, возим их по населенным пунктам.

– Не жалеете? – вырвался вопрос у слушателей.

– Раньше район в бюджетном плане постоянно терял. У Дутово собственные доходы в 2015 году составляли 0,1 процента от бюджета, а более трех миллионов рублей уходило на зарплату работникам администрации. Но при этом раньше и проще было: дал поручение главам администраций по тем же котельным, и все, а теперь все самим надо решать, – уклончиво ответил Виктор Крисанов.

Руководитель администрации Прилузья Елена Нестерюк заявила, что слияние сельских поселений продиктовано не только необходимостью исполнять закон. Это нужно сделать и по финансовым причинам, скудным бюджетным средствам можно найти куда лучшее применение, чем расходы на содержание чиновников. К тому же хороших кадров на местах все равно не хватает. Пусть будет меньше, да лучше. При слиянии Мутницы, Слудки и Прокопьевки с Гурьевкой вместо четырех глав администраций останется один, вместо девяти специалистов и бухгалтеров останутся два. Сэкономить получится порядка шести миллионов рублей в год. А чтобы в «обезглавленных» поселениях не случился кризис безвластия, когда люди не знают, к кому обратиться, чтобы быстро решить какую-то проблему, Елена Нестерюк предложила задействовать местных старост и председателей ТОСов.

Тем не менее, когда ее спросили о плюсах и минусах объединения на примере Ношуля, в состав которого в прошлом году вошли Ваймес и Верхолузье, Елена Нестерюк заметно опечалилась.

– Мы проанализировали это, и минусов вышло больше, чем плюсов. Плюсы – это сокращение численности работников администрации на 16,5 единицы, сокращение расходов на 4,7 миллиона рублей. На этом плюсы закончились, и даже последний плюс перерос в минус, – поведала руководитель района. – Мы предполагали, что высвободившиеся деньги пойдут на развитие территорий, но этого не произошло, так как у района имеется огромная задолженность – и по кредитам, и по процентам, и по коммунальным услугам. Вся разница ушла на оплату этого. К тому же нужно составлять генеральные планы поселений, а денег нет.

Участники совещания вспомнили о другой проблеме объединения: иногда «богатые» поселения не хотят брать под свое крыло «бедные» со всеми их проблемами. Так в свое время Корткерос отказался принимать в свой состав Позтыкерес. При этом соединять «бедняков» между собой экономически неэффективно.

Руководитель администрации Койгородского района Лариса Ушакова высказала мнение, что при объединении поселений нужно добиваться того, чтобы высвобожденные деньги обязательно шли, допустим, на благоустройство территории. Неплохо бы, чтобы и от региона были бы какие-то бонусы за объединение. А вообще многое зависит от личности руководителя. Например, в Кажыме администрацию возглавляет Ирина Безносикова, дама столь энергичная и за свое дело болеющая, что к этому поселению присоединялись с радостью и сейчас довольны.

Роман Носков, руководитель администрации Сысольского района, поведал, что экономия бюджета на зарплаты чиновников, конечно, плюс очевидный, но могут появиться и неожиданные минусы. В его районе от одного объединения решили отказаться, когда выяснилось, что это влечет передачу на баланс местного бюджета наплавного моста и 150 километров республиканской дороги.

Большинство выступающих сошлись во мнении, что, упраздняя администрацию сельского поселения, все же необходимо оставлять в населенном пункте неких «опорных лиц», которые бы были связующим звеном между людьми и властью, решали какие-то небольшие вопросы, касающиеся бытовых проблем. Это могут быть старосты, работающие за небольшие суммы или бесплатно, председатели ТОСов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА