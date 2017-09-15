Трагедия на Яреге

Сергей Гапликов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего в результате обрушения породы на нефтешахте в Ухте.



Глава Республики Коми поставил задачу региональному минпрому совместно с предприятием проанализировать произошедшее и принять меры по минимизации риска возникновения трагедий в дальнейшем.

В четверг в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Коми от дежурного Ухтинского военизированного горноспасательного отряда поступило сообщение об обрушении породы в проходческом забое №1-4 «д» нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» в Ухте.

Всего в это время в шахте находилось 109 человек. На аварийном участке работали шесть сотрудников, из них под завал попал один. В результате полученных травм горнорабочий погиб, его тело поднято на поверхность. На месте происшествия работают отделения Ухтинского военизированного горноспасательного отряда, оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и другие оперативные службы города. Системы жизнеобеспечения шахты работают в штатном режиме.

По факту обвала породы в нефтешахте следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка.

Пресс-служба главы Коми

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми