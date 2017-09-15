В Коми улучшились демографические показатели

Об этом главе республики Сергею Гапликову доложила заместитель председателя правительства региона Наталья Михальченкова в рамках реализации указа президента России «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».



Комплекс мер по снижению смертности населения в Республике Коми реализуется с использованием принципов проектного управления. Утверждена проектная инициатива «Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми». Проектом предусмотрена организация первичного сосудистого отделения в Инте, реализация возможности консультирования в круглосуточном режиме данных компьютерной томографии и коронарной ангиографии специалистами региональных сосудистых центров. С 1 января 2017 года начата реализация проекта «Развитие санитарной авиации», что позволит оказать существенное влияние на динамику снижения смертности от болезней системы кровообращения.

Кроме того, утверждена проектная инициатива «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах». В рамках проекта предусмотрены приобретение в 2017 году стационарных цифровых маммографов и УЗИ-аппаратов для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и организация дистанционного консультирования больных.

В целях повышения доступности специализированной онкологической помощи организовано проведение химиотерапевтического лечения в Печоре, Инте, Усинске. Утвержден порядок маршрутизации больных онкологическими заболеваниями для проведения химиотерапии в городах республики.

Министерством здравоохранения Коми разработан и утвержден план мероприятий по сокращению младенческой смертности, включающий комплекс мер, направленных на улучшение выявляемости врожденных аномалий развития, проведение телемедицинских консультаций при подозрении на врожденные пороки развития с региональными центрами республики и центральными базами России.

Ежегодно с учетом мате-риально-технической базы и квалификации медицинских кадров пересматривается и совершенствуется маршрутизация женщин с патологией беременности и экстрагенитальными заболеваниями. Усилен контроль со стороны министерства здравоохранения за маршрутизацией беременных – проводится ежемесячный анализ преждевременных родов с целью их концентрации в медицинских организациях, где может быть оказана наиболее квалифицированная помощь новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела.



Кроме этого, в республике наметилась позитивная динамика по ряду показателей. Так, в январе-июне 2017 года в Коми отмечено существенное снижение смертности от туберкулеза – на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 1,6; от болезней органов дыхания – на 3,7; от болезней органов пищеварения – на 5,9; смертность от дорожно-транспортных происшествий снизилась на 39,3 процента (спасено 25 человеческих жизней), что является лучшим показателем среди субъектов СЗФО.

В решении вопросов кадрового обеспечения в республике также наметилась существенная положительная динамика. В настоящее время по договорам о целевом обучении в медицинских вузах Санкт-Петербурга, Архангельска, Ижевска, Кирова и Сыктывкара проходят подготовку 350 студентов из Коми. Ежегодно в государственные учреждения здравоохранения региона, в том числе в участковую службу, трудоустраивается 50-70 процентов выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки в медицинских вузах, расположенных за пределами республики. В прошлом году после окончания обучения в интернатуре в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, трудоустроились 28 молодых врачей: 8 педиатров, 20 терапевтов. Предполагается, что в 2017 году в первичное звено будет трудоустроено 25 выпускников медицинских вузов после окончания интернатуры.

В рамках контрактной подготовки за счет средств республиканского бюджета на базе образовательных организаций обучение проходят 228 студентов. Предполагается, что в 2017 году в первичное звено будет трудоустроено 30 выпускников 2017 года, обучавшихся в рамках контрактной подготовки за счет средств республиканского бюджета и завершивших освоение основных образовательных программ высшего образования, для работы на должностях врач-терапевт участковый и врач-педиатр участковый.

– По обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом показатели Республики Коми значительно выше, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу. Решение этого вопроса правительство региона держит на особом контроле. С нового года мы планируем принять 102 новых специалистов-интернов. К примеру, в Инте с 1 сентября на работу устраиваются два врача, – сообщила Наталья Михальченкова.



– По ряду показателей рост небольшой, но он есть. Система здравоохранения в республике работает. В этом большая заслуга врачей, медицинского персонала, кто предан клятве Гиппократа и с честью выполняет свой долг перед обществом. Конечно, проблемы есть, и мы о них знаем. Есть вопросы, которые нам еще предстоит решить, мы держим их на контроле. Пусть не сразу, но в рамках проектного управления по всем направлениям отрасли мы эти задачи обязательно выполним, – заявил глава Коми Сергей Гапликов.

Руководитель региона также поручил усилить блок мероприятий по профилактике и раннему выявлению заболеваний:

– Необходимо увеличивать темпы и охват превентивными мероприятиями, чтобы в Республике Коми практически не осталось ни одного необследованного человека. Лучше потратить все необходимые ресурсы на оценку состояния здоровья человека сегодня, чем дождаться, когда он будет вынужден обратиться за экстренной помощью.

Пресс-служба главы Коми