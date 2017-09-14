Жители Заполярья могут бесплатно посетить вагон-музей Северной железной дороги

14-15 сентября на станции Воркута будет работать вагон-музей Северной железной дороги.



Посетив этот уникальный музей на колесах, можно увидеть много интересного: старые сигнальные и вагонные фонари, железнодорожную форму 20-50-х гг. прошлого века, более 400 фотографий строителей дороги, мостов, вокзалов, документы и награды железнодорожников и многое другое. В вагоне-музее в настоящее время действуют выставки советского плаката на тему железнодорожного транспорта, выставка «Мертвая дорога» о попытке строительства в начале 1950-х гг. линии Салехард – Игарка.

Вагон курсирует по всей Северной магистрали, останавливаясь на крупных и средних станциях. Двери вагона-музея открыты для всех желающих с 10 до 18 часов, без перерыва на обед. Посещение бесплатное.