Коми получит из федерального бюджета допсубсидии

По состоянию на 1 сентября регион может получить в 2018 году средства из федерального бюджета по 39 направлениям. Об этом главе Коми Сергею Гапликову доложила министр финансов республики Галина Рубцова.

– Механизм получения средств федерального бюджета в текущем году существенно изменился. Если в 2016 году соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета заключались на протяжении всего года, то в 2017 году все соглашения заключены уже к 1 марта. В настоящее время по всем направлениям, где требовалась подача заявок на 2018 год, соответствующие документы направлены в адрес федеральных профильных министерств и ведомств, – проинформировала Галина Рубцова. – По ряду субсидий проекты соглашений уже согласованы республикой: например, это субсидии в области сельского хозяйства, на проведение комплексных кадастровых работ, на предоставление жилых помещений детям-сиротам. По другим субсидиям процесс согласования с федеральным центром продолжается.

По предварительным оценкам, общий объем средств, планируемых к получению из федерального бюджета в 2018 году, составит порядка двух миллиардов рублей. Между тем пока не утвержден порядок распределения межбюджетных трансфертов на дорожное строительство. Сергей Гапликов поручил правительству региона держать вопросы привлечения федеральных субсидий на особом контроле, продолжая тесное взаимодействие с представителями республики в Федеральном Собрании Российской Федерации и федеральными ведомствами, сообщила пресс-служба главы Коми.

– Возможно, не все наши заявки будут удовлетворены в полном объеме. Но надо максимально отстаивать интересы республики, особенно направления, которые крайне важны сегодня для нашего региона. Это капитальный ремонт объектов и их реконструкция. Это и строительство дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар, которое активно финансируется федеральным бюджетом на территории Ненецкого автономного округа, а у нас только за счет собственных средств. Прошу взять все эти вопросы на особый контроль, иметь по ним четко выверенную позицию и по итогам проведенных соответствующих консультаций с экспертами проинформировать меня, – поставил задачу глава республики.

Напомним, ранее в результате активной совместной работы главы Коми Сергея Гапликова и правительства региона с федеральными органами государственной власти, курирующими соответствующие направления расходов, условия федерального софинансирования для республики были существенно улучшены.

В частности, согласно распоряжению правительства России показатель предельного уровня софинансирования из федерального бюджета на период 2018-2020 годов составит для республики 70 процентов, тогда как в 2016 и 2017 годах этот показатель составил соответственно 34,5 и 46,8 процента. Рост уровня софинансирования по сравнению с предыдущими годами позволит высвободить часть средств республиканского бюджета путем их замещения федеральной составляющей.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru