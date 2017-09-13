Фортуна улыбнулась Ласке

Предприниматель Вячеслав Ласка стал депутатом совета Троицко-Печорского района по 10 округу. Впервые в Коми на выборах такого уровня мандат достался кандидату по результатам жеребьевки.

Напомним, в случае, если два кандидата набрали равное количество голосов, но больше, чем другие, судьбу мандата решает фортуна. Явление это частое на выборах небольшого масштаба: чем меньше избирателей придет на участки, тем больше вероятность, что кандидатам достанется одинаковое количество голосов. На выборах в советы поселений в Коми такое бывало неоднократно, но на уровне райсовета – впервые.

На один мандат 10 сентября в Троицко-Печорске претендовали четыре кандидата, а голосовать пришло всего 105 избирателей из 575 возможных. По 33 бюллетеня содержали отметки за Ольгу Волкову от «Единой России» и Вячеслава Ласку от КПРФ. Их соперникам досталось 25 и 11 голосов.

В среду в администрации района прошла жеребьевка, за которой по видеомосту наблюдали в Сыктывкаре члены избиркома Коми, а также представители региональных отделений «Единой России» и КПРФ. В Троицко-Печорске на глазах у кандидатов два листа бумаги, на одном из которых была надпись, гласящая «избран депутатом», запечатали в одинаковые конверты, и предложили перемешать. Перемешивать было особо нечего, но Вячеслав Ласка некоторое время старательно потасовал конверты. Ему же досталось право выбрать конверт, поскольку он зарегистрировался раньше. Представитель КПРФ не раздумывал ни секунды, и взял, как оказалось после вскрытия, «счастливый» пакет.

На вопрос журналиста «Республики», ожидал ли он такого результата, Вячеслав Ласка ответил утвердительно, более того, заявил, что он и до жеребьевки был победителем, поскольку один из бюллетеней, отданных за Ольгу Волкову, по его мнению, был недействительным, после чего произнес эмоциональный спич о доверии народа к партии, которую он представляет.

По окончании церемонии председатель избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев пояснил, что в спорном бюллетене стояла галочка напротив фамилии Волковой, а напротив остальных – прочерки. Территориальная комиссия решила, что сомневаться в волеизъявлении избирателя тут нечего, и признала документ действительным. И даже присутствовавшие в тот момент наблюдатели от КПРФ против этого не протестовали, пока не были подсчитаны голоса.

Вячеслав Ласка стал единственным кандидатом, выдвинутым от компартии, который получил мандат после выборов 10 сентября.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА