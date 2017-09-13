В Инте обновили оборудование ДК

В интинском Дворце культуры и техники обновили световое оборудование на два миллиона рублей. Средства на модернизацию материально-технической базы были получены по проекту партии «Единая Россия» «Местный дом культуры».

В рамках рабочей поездки в Инту учреждение посетил секретарь Коми регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Смалий вместе с коллегой по Госсовету республики Василием Жердицким.

Как сообщила директор Дворца культуры и техники Галина Терентьева, в рамках партпроекта «Местный дом культуры» в учреждение закуплено новое световое оборудование на общую сумму два миллиона 111 тысяч рублей.

– Старая аппаратура уже морально устарела, так как была установлена около двадцати лет назад. Теперь с использованием нового светового оборудования можно будет создать множество современных эффектов. Пока репертуар мы не меняли, но после модернизации он, безусловно, качественно улучшится. Зритель по-новому взглянет на уже полюбившиеся постановки, – отметила Галина Терентьева.

По словам лидера единороссов Василия Смалия, в этом году по линии партии начата серьезная поддержка культуры в малых городах.

– Дом культуры – один из главных центров культурной жизни любого небольшого города или села. Поэтому важно, чтобы творческие коллективы и наши учреждения были поддержаны государством. Замечательно, что и в родном городе реализуется новый партийный проект, благодаря которому свет здесь заиграл по-новому, – сказал Василий Смалий.

Пресс-служба КРО «Единая Россия»