Деньги для «Луда»

В рамках программы «Народный бюджет» проект межрегионального народного традиционного ижемского праздника «Луд» получил субсидию из республиканского бюджета в размере трехсот тысяч рублей. Средства направили на полиграфические услуги и оплату транспортных расходов участникам праздника.

По информации пресс-службы ижемской администрации, проект в области этнокультурного развития был поддержан работниками культуры весной этого года в ходе общественных обсуждений «Народный бюджет-2017». Межрегиональный народный традиционный праздник «Луд» – визитная карточка Ижемского района. Он ежегодно проводится с 2004 года в целях сохранения самобытной народной культуры, воспитания уважения к истории и традициям коми-ижемцев. Отмечается в канун сенокосной страды на заливных лугах левого берега реки Ижмы.

В 2009 году «Луд» вошел в число 11 чудес Республики Коми. В 2013 году праздник включен в единый реестр объектов нематериального культурного наследия Республики Коми. В 2013-2014 годах «Луд» и его организаторы стали лауреатами профессиональной премии «Грани театра масс» и победителями в номинации «Лучший национальный праздник».

Артур АРТЕЕВ

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