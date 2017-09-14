В Сыктывкаре определили лучшего почтового водителя

На автобазе филиала Почты России в Коми прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель 2017 года». Свои знания и навыки продемонстрировали 10 водителей почтовых машин из разных городов и районов республики.



Перед началом конкурса директор УФПС Республики Коми Виталий Осипов обратился к участникам с приветственным словом. «Каждый из вас признан в своем подразделении лучшим, сегодня ваша задача подтвердить это почетное звание, – отметил он. – Конкурс «Лучший водитель» позволит вам обменяться опытом, даст стимул к дальнейшему профессиональному росту, повышению качества труда. Желаю всем удачи!».



Конкурс профессионального мастерства проходил в пять этапов. Сначала водители продемонстрировали знания правил дорожного движения, пройдя компьютерное тестирование. Затем участники проявили себя в знании основ и практических навыков оказания первой медицинской помощи. Не менее интересным заданием конкурса стало знание устройства автомобиля. Участники поочередно доставали упакованные в «черный ящик» детали автомобиля и рассказывали о них известную им информацию. В следующем конкурсном задании водители показали свои знания в оформлении путевого листа.

Особо напряженным и при этом самым зрелищным оказался этап «вождение». На специально оборудованной площадке водители на почтовых автомобилях маневрировали среди обозначенных препятствий, выполняя упражнения. Условия прохождения данного этапа потребовали от водителей максимальной отдачи и профессионального мастерства.



По итогам всех этапов конкурса первое место занял Артем Черных (г. Сыктывкар), практически безупречно справившийся со всеми заданиями. Именно он представит Коми филиал Почты России на макрорегиональном этапе конкурса, который состоится в октябре текущего года в Пскове, и будет состязаться в мастерстве с водителями из всех регионов Северо-Западного федерального округа. Второе место у Романа Тарасова (г.Воркута). Третье место присудили Юрию Сидорову (г.Сыктывкар).

Мероприятие завершила торжественная церемония награждения. Все водители, принявшие участие в конкурсе, получили дипломы и памятные призы от Коми республиканской общественной организации профсоюза работников связи России.

текст и фото Коми филиала «Почты России»