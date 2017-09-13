Десять миллиардов на воду

В Госсовете Коми обсудили, что пьет население

До 70 процентов питьевой воды в сельских населенных пунктах Коми вообще не очищается, санитарным требованиям не отвечают и многие городские. И хотя за последние годы качество водоснабжения в республике заметно улучшилось, до идеала еще далеко. Как обеспечить людей чистой водой, обсуждалось на заседании Госсовета региона.

Спикер парламента Надежда Дорофеева напомнила, что питьевая вода упомянута и в стратегии экономического и социального развития Коми до 2020 года: водохозяйственная структура должна быть модернизирована, ресурсы – использоваться экономно, а население – получать такую воду, которая не повредит их здоровью. Сейчас исполнению всего этого мешает, во-первых, недостаточная защищенность источников от постороннего воздействия, во-вторых, проблемы с системами очистки, в-третьих, системы водоподготовки тоже не соответствуют современным требованиям. В общем, сделать еще нужно очень много, а средств недостаточно.

Обеспечение водой жителей Коми проходит по нескольким госпрограммам, в том числе находящимся в ведении минстроя и минсельхоза региона. За счет этого в 2012-2016 годах построили и реконструировали 21 объект системы водоснабжения, выделив на это только из республиканского бюджета 271 миллион рублей. Часть средств добавили из федеральной казны и местных бюджетов.

Замминистра строительства Коми Ольга Микушева сообщила, что с 2010 по 2015 год, по данным местного управления Роспотребнадзора, хорошую питьевую воду стало получать в 1,7 раза больше населения, чем раньше. Фактически сейчас на качество того, что льется из кранов и колонок, 60,7 процента жителей Коми жаловаться не должны. Тем не менее большинство водоочистных и канализационных сооружений, построенных в 70-80-х годах прошлого века, свой ресурс уже практически исчерпали. В селах и того нет – до 70 процентов воды люди получают вообще без всякой очистки. А износ систем водоснабжения в отдельных городах и районах – до 90 процентов, из-за чего очищенная вода снова загрязняется.

За 2017-2019 годы для улучшения ситуации планируется построить семь объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обойдется это в 284,2 миллиона рублей. Уже в этом году должны ввести в строй водоочистной модуль в Микуне на 3,5 тысячи кубов в сутки, а в 2018 – водохранилище. Также в следующем году планируется построить канализацию по улице Ленина в Усть-Куломе, к которой подключат 18 многоквартирных домов, в которых живут полторы тысячи человек. В 2018-2019 годах будут строить водопровод в Жешарте – две нитки от водозабора до станции очистки. Конечно, желательно строить больше и быстрее, но республиканских средств не хватает. В целом, чтобы навести порядок в «водяной» сфере, нужно около 10 миллиардов рублей. А проектировать такие объекты и проводить госэкспертизу муниципалитеты должны за свой счет, а на местах с деньгами тоже туго. Один проект стоит 1,3 миллиона рублей.

Впрочем, в реконструкцию и строительство систем водоснабжения вкладываются и различные предприятия – от коммунальных до промышленных, в прошлом году на эти цели они потратили в целом более 120 миллионов рублей. Ресурсники в принципе могли бы вкладываться и больше, но тогда нужно закладывать такие расходы в плату за воду и водоотведение, а рост тарифов на «коммуналку» строго ограничен. В результате минстрой рекомендовал ради ускорения темпов строительства водопроводов и прочего активнее заключать в сфере ЖКХ концессионные соглашения – то есть строить должны коммерческие организации, а потом муниципалитет или регион постепенно выкупит объекты.

Замминистра сельского хозяйства Петр Хоробрых сообщил, что благодаря программе развития сельских территорий и 139 миллионам рублей из бюджетов разных уровней 81 процент водопроводов, построенных в Коми за 2015-2016 годы, находится именно на селе. Общая протяженность этих новостроек – 21,9 километра, а располагаются они в Усть-Цилемском, Усть-Куломском, Корткеросском, Сыктывдинском районах и под Усинском. До конца этого года достроят объекты водоснабжения еще в трех населенных пунктах Усть-Цилемского и Ижемского районов. Появятся новые водопроводы и в следующие три года – в селе Трусово (Усть-Цилемский район) и Айкино (Усть-Вымский).

Петр Хоробрых сообщил, что по уровню привлечения федеральных средств на подобные работы в сельской местности Коми сейчас вторая по Северо-Западу (на первом месте Вологодская область). Но в реальных цифрах это не так уж много – 10,9 миллиона рублей, хотелось бы получать больше, поскольку обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой у нас в два раз ниже, чем в среднем по России. В финале замминистра порекомендовал муниципалам постараться изыскивать средства на проекты, чтобы потом было под что просить средства.

Начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Коми Александр Рымарь рассказал о проблемах с качеством воды в разных городах и районах. Если паразитов в пробах сейчас не обнаруживают, то с показателями мутности, цветности, содержания железа, марганца и аммиака в регионе дела хуже, чем в среднем по России. Причины в уже упомянутой выше недостаточной защищенности источников, например, она не гарантирована на Вычегде на протяжении от Усть-Кулома до Сыктывкара. Качество очистки сточных вод, по выражению Александра Рымаря, не выдерживает никакой критики. Почти 30 процентов водопроводов не имеют необходимого комплекса очистных сооружений, почти 12 процентов – обеззараживающих установок, основная доля проблемных объектов – на селе. К тому же люди в частных домах практически бесконтрольно сливают воду без всякой очистки, а поскольку стоят такие дома зачастую вдоль рек – загрязняются водоемы. Александр Рымарь озвучил несколько рекомендаций, которые необходимо внести в проект решения президиума Госсовета, в частности, что минстрою Коми следует подготовить и утвердить положение о зоне санитарной охраны водопровода Сыктывкара с водозабором в местечке Алешино.

Как сообщил на заседании заместитель мэра Сыктывкара Сергей Воронин, новые очистные сооружения в поселке Краснозатонский решили не строить, стоки от этого поселка хотят «перебросить» на городскую систему очистки.

Гендиректор АО «Коми тепловая компания» Игорь Глухов заявил, что только на приведение в порядок объектов водоснабжения и водоотведения холдинга, который он возглавляет, нужно три миллиарда рублей, а выручка от водопроводно-канализационного хозяйства – всего 344 миллиона в год, субсидии по льготным тарифам – 170 миллионов. В общем, за счет средств, заложенных в тарифах, провести работы не получается. Нужна помощь республики и Федерации.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА