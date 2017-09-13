Мастер-классы в Год добрых дел

Игроки сыктывкарской мини-футбольной команды «Новая генерация» провели два мастер-класса для школьников из Усинска. Как сообщили в пресс-службе клуба, мероприятие приурочили к Году добрых дел, объявленному главой Коми Сергеем Гапликовым.

Мастер-классы для юных футболистов в школах города нефтяников провели ведущие футболисты клуба Александр Семуков, Виктор Сосковец, Дмитрий Леготин и вратарь команды Александр Кригер.

– Оба мастер-класса прошли на отлично. Довольно много местных детей знают о «Новой генерации», следят за ее матчами. Им было приятно поиграть с футболистами, выступающими на самом высоком уровне в одном из лучших чемпионатов мира. После мастер-классов прошла автограф-сессия, а уже после нее все желающие фотографировались с игроками, – приводит слова директора команды Артема Сухарева пресс-служба «Новой генерации».

Очередную игру в чемпионате суперлиги «Новая генерация» проведет на своей арене 16 сентября против глазовского «Прогресса».

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено пресс-службой команды