Праздник стал благотворительной акцией

Благотворительной акцией в пользу детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, решила отметить день рождения сыктывкарского салона-парикмахерской «Мича Райда» его хозяйка Галина Харитонова.

Мероприятие проходило 9 сентября в кинотеатре «Октябрь», где была организована праздничная программа с концертом и световым шоу для друзей и клиентов салона.

Деньги, собранные от входных билетов, были перечислены фонду «Новая жизнь» для детей из социально-реабилитационного центра для подростков в селе Ыб Сыктывдинского района.

Как рассказали «Республике» в благотворительном фонде «Новая жизнь», собранные средства пойдут на приобретение канцтоваров и бытовой техники для ребят из социально-реабилитационного центра.

Галина ГАЕВА