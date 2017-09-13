Кино от взрослых и детей

Более 150 заявок от авторов из двадцати регионов России, а также из Финляндии, Эстонии и украинского города Луганска поступило на отборочный тур V Международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» («Перекресток»).

Документальные, игровые, анимационные фильмы и фотоработы от любителей и профессионалов кино- и фотоискусства из Республики Коми, Удмуртии, Новосибирска, Москвы, Пермского края, ЯНАО, ХМАО, Карелии, Мордовии, Башкортостана, Марий Эл, Санкт-Петербурга, Тюменской, Мурманской, Архангельской, Свердловской и Нижегородской областей приходили в адрес организатора – АУ РК «Комикино» на протяжении пяти месяцев. По многочисленным просьбам авторов, которые не успевали завершить творческие работы к указанному сроку, но очень желали принять участие в фестивале, организаторы продлили срок еще на две недели.

Как отметил директор «Комикино» Виталий Лифляндский, отбор работ был чрезвычайно строгим и тщательным, многие конкурсанты даже выразили открытую обиду, что их работы не прошли через «сито». Тем не менее, как отметил директор, уровень работ и профессионалов, и любителей чрезвычайно высок. Большую активность проявили детские студии и творческие молодежные объединения. Великолепную анимацию, например, прислала студия детского сада из Новосибирска. Приятным сюрпризом для организаторов было увидеть среди конкурсных заявок довольно известные фамилии. Свою новую игровую короткометражку на конкурс представила хорошо знакомая сыктывкарскому зрителю режиссер Ксения Баскакова, приезжавшая в апреле в Коми в рамках кинопоказа фестиваля «Сталкер».

Председателем жюри фестиваля «Туйвеж» выступит заведующий кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Николай Волков.

Марина ЩЕРБИНИНА