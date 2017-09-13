Рыбы в базальтах

Геологи Коми обнаружили древнейшие окаменелости на Северном Тимане

Новое уникальное захоронение остатков девонских позвоночных и растений обнаружили геологи во время экспедиции на Северный Тиман. Полевые исследования проводились минувшим летом совместно Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН и Санкт-Петербургским госуниверситетом.

Как рассказал «Республике» начальник геологического отряда, научный сотрудник Института геологии Коми НЦ УрО РАН Павел Безносов, окаменелости нашли недалеко от водопада на реке Суле, в маломощном линзовидном прослое углистых сланцев, заключенном между многометровыми толщами базальтов.

– Эта часть реки Сулы уже за пределами Коми, в НАО, – уточнил геолог. – Экспедиция заняла тридцать три дня, из них семнадцать дней мы добирались до места работ. Пройдено на веслах около двухсот километров против течения по реке Суле и столько же по течению обратно, съедено два ящика тушенки и мешок сухарей, встречено множество интересных людей, отсняты десятки гигабайт фото- и видеоматериалов, собрана представительная палеонтологическая коллекция. В экспедиции помимо меня участвовали специалист по ископаемой флоре, доцент СПбГУ Сергей Снигиревский и его студентка Анна Сивкова.

Около 380 миллионов лет назад на месте, где сейчас протекает Сула, из-за активизации тектонических процессов из глубинных разломов на дне мелководного девонского моря периодически изливались огромные объемы лав. Обнаруженный костеностый прослой сформировался за относительно короткий отрезок времени, разделявший два таких излияния.

– Уникально само захоронение – оно в толще базальтов, – отметил геолог. – Но и образцы очень интересные тоже есть – это крупные фрагменты рыбьих черепов. Правда, с их изучением будут технические проблемы: вмещающая порода не поддается препарированию, она буквально спеклась от воздействия высоких температур, так что нужен томограф или синхротрон.

По словам Павла Безносова, позвоночные в собранной здесь палеонтологической коллекции представлены как отдельными зубами и чешуями, так и крупными фрагментами черепов и других частей скелета нескольких видов лопастеперых рыб. Бурые угли, в которых содержатся окаменевшие кости, являются одними из древнейших на Земле горючих полезных ископаемых, образованных остатками плауновидных растений. Новый материал существенно дополняет сведения о тиманском крае той далекой эпохи. Ранее из одновозрастных отложений региона были известны лишь неопределимые остатки растений и редкие фрагментированные пластины бесчелюстных и панцирных рыб с берегов реки Белой.

Артур АРТЕЕВ

Фото Павла БЕЗНОСОВА и Анны СИВКОВОЙ