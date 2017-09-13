Две докторские в один день

В минувший вторник в Сыктывкаре были успешно защищены сразу две докторские диссертации. Защита научных работ прошла в Институте физиологии Коми научного центра УрО РАН. Диссертационный совет института присудил ученую степень доктора биологических наук Наталии Артеевой и Анастасии Каневой.

Впервые в истории Коми научного центра в один день прошла защита двух докторских. Название диссертации Наталии Артеевой – «Электрокардиографическое отображение гетерогенности реполяризации в желудочках сердца (экспериментальное и модельное исследование)». Работа посвящена компьютерному моделированию электрических процессов в миокарде, поиску новых диагностических критериев для выявления заболеваний сердца. Докторская Анастасии Каневой называется «Физиологическая информативность интегральных индексов липидного обмена у человека». Ее работа позволит лучше диагностировать заболевания, связанные с обменом веществ.

Как сообщили «Республике» в институте физиологии, сейчас здесь работает 64 научных сотрудника. Из них 33 кандидата наук и пятнадцать докторов наук.

После того как ВАК (Высшая аттестационная комиссия) официально утвердит присуждение ученой степени Наталии Артеевой и Анастасии Каневой, число докторов в научном учреждении увеличится на два человека.

Артур АРТЕЕВ