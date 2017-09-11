В Кажыме сдали дом по программе переселения

Депутаты Госсовета Коми Степан Чураков и Нина Нестерова проконтролировали реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Койгородском районе.

Месяц назад Степан Чураков уже посещал дома для переселенцев в Кажыме и Подзе, ознакомился с проблемами. В рамках текущего визита депутаты убедились, что обозначенные ранее вопросы оперативно решаются, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Так, в поселке Подзь возобновили работы по возведению домов для переселенцев. Уже в ближайшее время должны быть сданы два здания. Как заверили сами строители, если будут вовремя доставлены материалы, то все дома будут доделаны в течение полутора месяцев.

В Кажыме 23-квартирный дом полностью готов. Строители покинули площадку, и в ближайшее время должны заселиться оставшиеся жильцы. В поселке провели специальную встречу с депутатами, чтобы жители смогли озвучить волнующие их проблемы.

Как оказалось, к новострою есть ряд претензий. Первая – слабый водонапор, эта проблема будет решена с установкой нового насоса на водозаборе. Вторая – освещение. Некоторые жильцы хотят заменить энергосберегающее оборудование на привычное. Впрочем, после беседы с депутатами они согласились, что текущее оборудование позволит сэкономить средства.

Есть вопросы к качеству звукоизоляции и планировке квартир. Еще один проблемный момент касается счетов за отопление, которое в реальности еще не заработало. Нина Нестерова обещала выяснить причины выставления квитанций на оплату. Подводя итоги собрания, Степан Чураков рекомендовал жителям обобщить все проблемы.

Роман СЕМЕНОВ

Фото gsrk.ru