Экс-сенатор от Коми избран губернатором

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев стал главой региона. По предварительным данным, после обработки 100 процентов бюллетеней он победил с большим отрывом от остальных соперников, набрав 64,03 процента голосов.

Окончательные итоги прошедших в воскресенье выборов еще не объявлены, но второго тура, скорее всего, не будет, сообщает «Российская газета». Второе место у секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева. Он набрал 18,99 процента голосов избирателей. Оставшиеся голоса разделили между собой депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл Черкасов, набравший 10,03 процента, и представитель «Коммунистов России» Николай Барсуков. Его результат – 4,27 процента.

Напомним, с 2004 по 2010 год Игорь Васильев представлял в Совете Федерации Республику Коми, где являлся членом комитета по финансовым рынкам и денежному обращению.

Роман СЕМЕНОВ

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