Диалоги о гражданской идентичности

Проведение съезда финно-угорских народов станет импульсом для конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов. Такое мнение высказал президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков.

– Мы все несем ответственность за будущее наших народов, и мы должны иметь возможность решительно и оперативно реагировать на новые современные вызовы. Нам нужен постоянный диалог и эффективные механизмы обратной связи, чтобы вместе добиваться результата. И потому важно, что в повестке съезда – действительно сущностные и самые актуальные вопросы. Уверен, что проведение съезда станет импульсом в деле поддержки традиционного образа жизни, конструктивного взаимодействия в решении вопросов финно-угорских народов, – отметил Григорий Ледков.

VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации состоится в Сыктывкаре 27-29 сентября. Тема предстоящего съезда – «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие». Работа пройдет в секциях: «Язык. Образование. Наука», «Культура. Этнотуризм», «Экология. Здоровье нации», «СМИ. Информационные технологии», «Молодежь: гражданственность, патриотизм, традиции» и круглый стол «Социальное партнерство. Бизнес». Участниками станут более 300 человек из 42 регионов России, сообщает пресс-служба Министерства национальной политики Республики Коми.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы Министерства национальной политики Коми