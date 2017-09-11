Роботы пришли в Емву

В Емве на базе районного Дома детского творчества появился класс робототехники. Идею удалось реализовать благодаря «Народному бюджету».

Проект создания класса и общеразвивающую программу «Робототехника» для детей 9-12 лет разработали педагоги Дома детского творчества.

Как следует из описания проекта, сейчас в республике на дополнительные занятия с техническим уклоном ходят лишь около пяти процентов детей, остальные заняты в различных творческих кружках и студиях. Но песни, танцы и художественная роспись интересны не всем, к тому же нужно повышать интерес молодежи к технической сфере, поэтому в Емве и было принято решение обратить внимание на популярную ныне робототехнику.

Педагоги ДДТ заявили свой проект в «Народный бюджет» и получили 330 тысяч рублей. Средства потратили на покупку конструкторов «ПервоРобот» от «Лего», программного обеспечения, компьютеров.

Как сообщается на сайте районной администрации, заниматься в классе робототехники одновременно могут до десяти человек, именно столько и набрали в первую группу, первое занятие прошло 10 сентября. Желающих заняться робототехникой много, поэтому рассматривается возможность открытия второй группы.

Анна ПОТЕХИНА