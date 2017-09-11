Коми получит средства для обучения инвалидов

Благодаря победе в конкурсе Министерства образования и науки России республика получит федеральную субсидию на 2018 год для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья. Работа по участию в конкурсе проводилась по поручению главы Коми Сергея Гапликова.

В регион из федерального бюджета поступит более 2,2 миллиона рублей. Средства будут направлены на профориентационную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в общеобразовательных школах Республики Коми, сопровождение их инклюзивного обучения, на социокультурную реабилитацию обучающихся, развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного обучения, реализацию программ дистанционного обучения и содействие в трудоустройстве.

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми отметили, что обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как по индивидуальным программам, так и совместно с другими обучающимися.

Методическую и информационную поддержку развития региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Коми обеспечит базовая профессиональная образовательная организация на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи».

Вопросы активизации участия региона в реализации федеральных проектов поднимались в мае на рабочей встрече главы республики Сергея Гапликова и министра образования и науки России Ольги Васильевой. Ранее Сергей Гапликов поставил задачу перед органами исполнительной власти региона по привлечению в республику федеральных средств. При содействии Министерства образования и науки России в 2017 году республика получила на развитие отрасли из федерального бюджета дополнительно 582,9 млн. рублей. Средства направлены на строительство и ремонт школ, создание технопарка, повышение качества образования, развитие системы независимой оценки качества образования, обеспечение жильем молодых семей, реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда», сообщает пресс-служба главы региона.

Роман СЕМЕНОВ