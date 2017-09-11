Сергей Гапликов: «Задача всех уровней власти – слышать каждого жителя республики»

Глава Коми обсудил с председателем Госсовета республики Надеждой Дорофеевой повестку осенней сессии. В ходе рабочей встречи руководитель региона обратил особое внимание на ряд законопроектов, касающихся вопросов здравоохранения, финансовой поддержки муниципалитетов, реализации избирательного права граждан. Всего на рассмотрение в парламент Коми на сегодняшний день внесено 17 законопроектов.

В частности, проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми» предлагается дополнительно установить ряд положений в порядок проведения оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, изменении назначения или о ликвидации объектов государственной собственности в сфере охраны здоровья населения. Сергей Гапликов предложил при обсуждении данного законопроекта ознакомиться с уже имеющейся законодательной практикой в других субъектах России.

– Не всегда при проведении, в том числе и оптимизации сети учреждений, количественные показатели соответствуют качественным. Такие вопросы требуют более углубленной проработки на уровне экспертов и врачей, знающих эти вопросы досконально, – обратил внимание Сергей Гапликов. – Я также прошу депутатский корпус активнее включаться в работу консультативных советов при органах государственной власти, подключаться к работе над законопроектами на самом начальном этапе, и совместно с экспертами оценивать последствия принимаемых решений, опираясь, в том числе и на общественное мнение.

На осенней сессии депутаты Госсовета рассмотрят также изменения в закон «О Фонде финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми».

Сергей Гапликов подчеркнул, что данный законопроект имеет особую значимость для формирования республиканского бюджета на 2018-2020 годы.

– Мы с вами, как никто другой, понимаем, что непростая финансовая ситуация обязывает к принятию жестких бюджетных ограничений. Но при этом мы должны сохранить уровень ранее принятых социальных обязательств. Это очень важная задача, – отметил глава региона. – Прошу депутатский корпус активно включиться в важный процесс формирования республиканского бюджета совместно с Минфином Республики Коми и отраслевыми министерствами. Нужно заблаговременно, еще до рассмотрения параметров бюджета на сессии, выверить расходные обязательства с возможностями доходов бюджета во избежание наращивания дефицита и долговой нагрузки на региональный бюджет.

– При подготовке к ноябрьскому заседанию мы уже провели встречу с министром финансов Коми Галиной Рубцовой по параметрам республиканского бюджета на 2018 и последующие годы. Запланированы рабочие совещания по обсуждению республиканских целевых программ, – проинформировала Надежда Дорофеева. – При формировании бюджета депутаты будут отстаивать интересы жителей республики.

Сергей Гапликов также призвал депутатов Госсовета республики активнее взаимодействовать с народными избранниками муниципального уровня:

– Перед нами всегда стоит общая и самая важная задача – слышать каждого жителя республики. Мы вместе должны держать руку на пульсе, максимально оперативно пытаться решить насущные вопросы. Быть открытыми, честными. Людям нужны внимание, поддержка и забота со стороны всех органов власти, как регионального уровня, так и муниципального. Поэтому нам надо работать сообща, каждодневно повышая уровень доверия к власти.

Пресс-служба главы Коми

Фото rkomi.ru