Пожилым людям 1 октября — бесплатный проезд на автобусах
12 сентября 2017 г. — ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» 1 октября предоставит пенсионерам возможность бесплатного проезда на определенных муниципальных и межмуниципальных маршрутах.
Для получения права бесплатного проезда пассажирам пенсионного возраста необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Акция столичного перевозчика приурочена к Международному дню пожилых людей и действует на следующих маршрутах:
№30 «Железнодорожный вокзал — Дырнос-3»;
№36 «Орбита — Дырнос-3»;
№38 «ул. Карла Маркса — Дырнос-3»;
№102 «Автостанция — Максаковские дачи»;
№103 «Автостанция — Мырты-Ю»;
№105 «Автостанция — общество «Здоровье»;
№109 « Железнодорожный вокзал — Марты-Ю»;
№111 «Автостанция — Усть-Лемью — общество «Магистраль»;
№124 «Железнодорожный вокзал — Морово»;
№125 «Орбита — Плавательный бассейн — Тыла-Ю — Виктория — Мелиоратор»;
№126 «Орбита — Максаковские дачи»;
№127 «Орбита — Морово»;
№128 «ул. Карла Маркса — Находка — Човские Зори».
ООО «САТП № 1»
Добавить комментарий