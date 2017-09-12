Пожилым людям 1 октября — бесплатный проезд на автобусах

12 сентября 2017 г. — ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» 1 октября предоставит пенсионерам возможность бесплатного проезда на определенных муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Для получения права бесплатного проезда пассажирам пенсионного возраста необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Акция столичного перевозчика приурочена к Международному дню пожилых людей и действует на следующих маршрутах:

№30 «Железнодорожный вокзал — Дырнос-3»;

№36 «Орбита — Дырнос-3»;

№38 «ул. Карла Маркса — Дырнос-3»;

№102 «Автостанция — Максаковские дачи»;

№103 «Автостанция — Мырты-Ю»;

№105 «Автостанция — общество «Здоровье»;

№109 « Железнодорожный вокзал — Марты-Ю»;

№111 «Автостанция — Усть-Лемью — общество «Магистраль»;

№124 «Железнодорожный вокзал — Морово»;

№125 «Орбита — Плавательный бассейн — Тыла-Ю — Виктория — Мелиоратор»;

№126 «Орбита — Максаковские дачи»;

№127 «Орбита — Морово»;

№128 «ул. Карла Маркса — Находка — Човские Зори».

ООО «САТП № 1»