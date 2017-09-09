Борьба с лишним весом

В Госсовете Коми обсудили, можно ли снизить нагрузку на автодороги

В Коми стоит вопрос о закрытии нескольких направлений движения грузового транспорта. Причина – дороги настолько разбиты лесовозами, что по ним уже не могут проехать обычные машины, под угрозой доставка детей в школу. О критической ситуации с лесоперевозками и о том, как ее можно исправить, шла речь на совещании комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономике.

Как пояснил в начале встречи депутат Степан Чураков, жалобы от населения по поводу состоянии автодорог, разбиваемых лесовозами, в региональный парламент приходят постоянно.

– Не соблюдается сезонное ограничение эксплуатации дорог регионального и местного значения, и никакой ответственности лесопользователи за такое в большинстве случаев не несут. Проблема усугубляется тем, что пункты весового контроля практически не работают, так как не отвечают нормативным требованиям, – еще раз озвучил давно известные проблемы парламентарий.

По его словам, беда еще и в несогласованности действий минстроя, в чьей ответственности находится содержание автодорог, и минпрома, который сдает лесные участки в аренду, порой не обращая внимания на то, каким образом древесина будет оттуда вывозиться.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева заявила, что тема совещания на самом деле даже шире, чем состояние дорог. Речь идет и о недовольстве населения поведением лесозаготовителей, которые нередко еще и лес, и населенные пункты отходами производства захламляют.

Заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Эдуард Слабиков охарактеризовал республику как «Клондайк для безответственных лесозаготовителей», поскольку контроль над перевозкой грузов практически отсутствует. При этом почти две трети дорог в Коми не соответствуют нормативным требованиям. Грунтовых дорог в регионе в общей сложности 1764 километра, при вывозке древесины используются 874 километра. По этой причине изрядная часть из них изрядно «убита», так что минстрой Коми уже думает о закрытии движения грузового транспорта на некоторых грунтовках. Из мостов, которые используются при вывозке леса, 64 – в неудовлетворительном состоянии.

Эдуард Слабиков напомнил о нескольких вопиющих случаях последних лет, связанных с мостами. Например, в 2015 году лесовозом был поврежден наплавной мост через Вычегду в районе Вольдино (Усть-Куломский район), деформировался корпус баржи. На тот момент грузоподъемность этого моста составляла тридцать тонн, после того как по нему прошла машина с перевесом, грузоподъемность снизилась до десяти тонн. Подобное повреждение случилось после несанкционированного проезда лесовоза по мосту через Вычегду возле Усть-Нема и Югыдъяга. Если тяжелый транспорт будет продолжать там ездить, мост разрушится, а другого варианта добраться до «большой» земли у многих местных жителей просто нет.

– Лесовозная техника сегодня превышает все ограничения. И перевозчики, зная об этом, не предпринимают никаких мер по оптимизации парка в сторону снижения грузоподъемности и габаритов транспортных средств, – отметил замминистра. – В марте в Верхолузье грузовик разрушил мост, а перевозчик практически никак не наказан. Штраф за заезд под знак с превышением массы – 500 рублей. Если платишь в течение месяца – 250 рублей. Во время визита депутата Госдумы Евгения Москвичева мы с ним обсуждали эту тему, говорили, что нужно выступить с инициативой, чтобы такие нарушения карались более жестко, поскольку это влечет разрушение мостовых переходов. Почему заезд под «кирпич» – это лишение прав, а под запрещающий весовой знак – нет?

Эдуард Слабиков подтвердил проблему с существующими пунктами весового контроля. Отчасти ее острота снизится в следующем году – в регионе запланировано строительство шести новых пунктов. Но весовой контроль, увы, не панацея, поскольку лесопромышленники все равно находят способы его обойти.

– Современным требованиям сейчас отвечает только весовой пункт в Сыктывкаре, да и то только в качестве временного. Но стоит он неудобно. Как только выставляем там свой пост – грузовозы начинают двигаться через город, чтобы перекрыть их движение полностью, нужно еще пять экипажей, – пояснил начальник регионального управления ГИБДД Андрей Перловас. – Считаю, что весогабаритный контроль должен быть автоматическим. Но тут тоже есть вопросы. Например, в Вологде такой автоматический пост постоянно повреждают, то из ружья обстреляют, то стрелой манипулятора оборудование подтолкнут, чтобы показания приборов сбились.

Заместитель министра промышленности – начальник Управления лесного хозяйства Сергей Шевелев рассказал, что на дорогах общего пользования его сотрудники имеют право проверять только сопроводительные документы. Но вот на дорогах лесного фонда вполне можно и пост выставить, и оштрафовать за разрушение лесной инфраструктуры. Но тогда лесовозы едут с нормальной загрузкой ровно до выезда на трассу общего пользования, после чего перераспределяют груз, пустая машина возвращается, а остальные – с перевесом – спокойно идут дальше. По словам главы сельского поселения Ношуль Сергея Елдина, он такую картину наблюдает постоянно. Если перегруженный лесовоз не может по каким-то причинам преодолеть определенный участок, едут несколько, а потом прямо на проезжей части устраивают площадку перегрузки. В доказательство своих слов Сергей Елдин показал фотоснимки, на которых зафиксировал процесс перегрузки и несанкционированный склад древесины.

– Обращались уже во все инстанции и никак этот вопрос решить не можем. Никакие запрещающие знаки, штраф в 500 рублей на перевозчиков не влияют. Страдают жители нескольких населенных пунктов, которые без дороги практически все лето, а Велдоръя, Верхолузье и Оньмесь – уже практически год, – рассказал глава сельского поселения. – При этом у нас проблемы не с крупными лесозаготовителями и не с местными, а с теми, кто из Кировской области и на краткосрочной аренде. Компания «Рослес», например, зашла к нам и плюет на всех, мол, сегодня мы лес вывезем, а завтра нас тут уже все равно не будет.

Сергей Елдин сообщил, что по «убитому» участку дороги, соединяющему Верхолузье, Оньмесь, Велдоръю и Ваймос, ходит школьный автобус, так как детей на учебу возить все же надо. Бывало, что микроавтобус с детьми сопровождала машина спасателей, на случай, если он увязнет.

– Да там у вас просто бандиты. В других районах малые предприниматели хоть свои, хоть как-то с ними разговаривать можно. А этот «Рослес» в глаза смеется: «Вы мне ничего не сделаете, я сам вас засужу», – сорвалась на эмоции депутат Нина Нестерова, знакомая с ситуацией в Прилузском районе. – Куда мы уже только не писали, просили не выставлять на конкурсы участки в тех местах.

Описывая непростую ситуацию с дорогами, участники заседания тем не менее предлагали и варианты решения проблемы. Несколько раз прозвучал призыв к лесопромышленникам вернуться к сплаву или же наладить перевозку древесины речным транспортом. Говорилось и о том, что хорошо бы вернуть лицензирование лесозаготовительных предприятий: когда такое было, лицензию нельзя было получить, не подтвердив, что в штате есть специалист по дорогам и соответствующая техника. Были предложения законодательно повысить социальную ответственность предпринимателей, заранее прописывая в условиях аренды, как будет возмещаться ущерб, наносимый дорогам.

Эдуард Слабиков, в частности, настаивал на том, чтобы региональный минпром согласовывал предоставление лесных участков с минстроем, с учетом автотранспортной схемы и восстановления дорог за счет арендатора. По его словам, есть отличный пример – компания «Газпром», которая исправно выделяет средства на ремонт дорог, задействованных при строительстве газовых магистралей. Почему бы и лесопромышленникам не закладывать в свои инвестиционные планы дорожный ремонт?

Сергей Шевелев посетовал, что осталось неисполненным поручение президента России от 2013 года о подготовке законопроекта по строительству лесных дорог, хорошо бы дать ему ход.

Заместитель директора ООО «Лузалес» Андрей Пийр заявил, что, кроме Лесного кодекса, ответственные лесозаготовители еще и положениями добровольной лесной сертификации руководствуются. А это подразумевает, что будут учтены интересы местных жителей, так что такой лесозаготовитель во вред дорогам возить не будет. Опять же есть средства массовой информации, которые могут повлиять на лесопромышленника, которому репутация дорога.

– Но ведь все беды идут от сторонних мелких лесозаготовителей, – отметил Андрей Пийр, намекая, что участки в аренду абы кому давать не стоит.

При этом он напомнил о подзабытой практике строительства лесных дорог в рамках государственно-частного партнерства. Будут такие дороги – снизится нагрузка на те, которыми пользуется население. В свое время «Лузалес» сделал в рамках ГЧП 50 километров лесовозных дорог, надо бы возродить эту практику.

Руководитель республиканского управления автодорог Валерий Пронин в конце встречи высказал мнение, что реального пути решения проблемы выступающие все же не предложили. При этом он напомнил, что стоит вопрос о закрытии ряда дорог для лесовозов (в основном речь идет о Прилузском и Усть-Куломском районах).

– Пока мы тут думаем, что в законах поменять, время проходит, а по дорогам надо ездить сейчас. Мосты развалены, дороги тоже. Мы даже школьные маршруты уже в порядок привести не успеваем. А ГИБДД нам административки пишет, прокуратура – предписания, потом суды, приставы. Вот представители муниципалитетов сидят и скромно молчат, сколько они уже предупреждений получили об уголовной ответственности. У меня лично уже семь таких предупреждений, – рассказал Валерий Пронин. – Почему сейчас нельзя закрыть часть дорог для лесовозов? В Койгородском районе на дороге Кузьель – Ком два моста продавили две недели назад, один рухнул. Знак стоял – семь тонн, поймали лесовоз с шестьюдесятью тоннами. Хорошо там есть дорога Монди СЛПК, они ее быстренько подмарафетили – и пошло пассажирское движение по ней в объезд, 18 километров с лишним. Но дорога не оборудована, там нужно 84 знака поставить и 420 метров барьерного ограждения. Я на это средства выделить не могу, поскольку это будет нецелевое использование, дорога-то ведь Монди. А ответственность за движение по ней пассажиров – на мне. А организация, чей лесовоз мост сломал, вообще куда-то пропала, даже на обследование моста не явилась. Готовим материалы в суд, надо разбираться с безответственными руководителями.

По словам Валерия Пронина, есть все же в регионе и положительные примеры, например, в Усть-Куломском районе, в Пузле, предприятие содержит 100 километров региональной дороги:

– Мы по договору платим деньги за содержание, оно вкладывает свои. В итоге проблему сняли, там хорошая грунтовая дорога.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и регионального исполкома ОНФ в Коми