Дорога к Северному морскому пути

Зачем республике необходим прорыв в Арктику

Через четыре года Республика Коми отметит свой столетний юбилей. Региону необходимо не очередное праздничное шоу и не новый ледовый дворец, а государственная программа вхождения республики в мировую торговлю через использование Северного морского пути, дополняя его обеспечивающей наземной транспортно-логической инфраструктурой, убежден глава Коми Сергей Гапликов. Потому что будущее мировой сырьевой торговли – за Арктикой. И это не досужие вымыслы, а научно обоснованные выводы.

Стратегическое направление

В последнее время тема участия Коми в освоении Арктической зоны не сходит со страниц республиканской прессы. Власти региона убеждены, что без этого республике будет сложно или даже невозможно совершить экономический прорыв. Во всех интервью, в том числе федеральным изданиям и информагентствам, глава Коми Сергей Гапликов не устает объяснять, почему так важно развивать это направление.

– Сегодня потенциал недр Коми используется только на треть, но у нас нет задачи стать экспортером сырья. У нас есть задача стать экспортером товаров и продукции высокого передела из нашего сырья. Не угля, а продукции углехимии, не леса, а вискозы и целлюлозы, не руды, а сплавов. Но инвестиции в переработку возможны только на базе развитой инфраструктуры. Без развития транспортной системы Коми, без строительства крупных железнодорожных магистралей в направлении Северного морского пути (СМП), сети автомобильных дорог в сторону НАО и севера Коми, без портов Балтики, Белого, Баренцева и Карского морей, без вхождения Республики Коми в международную систему торговли по Новому шелковому пути (он же СМП) невозможно другое, лучшее будущее и Коми, и всей Арктической зоны России, – заявил Сергей Гапликов в прошлогоднем интервью агентству «Интерфакс».

Отвечая на вопрос газеты «Республика» и агентства «Комиинформ», какова логика такого подхода сейчас, когда в стране кризис, глава Коми напомнил – ученые говорят о необходимости развития арктического направления уже не одно десятилетие, но именно сейчас пришло время, когда следует приступить к реализации грандиозных планов, несмотря на все кризисы:

– Все лучшие документы по развитию Республики Коми как Арктического региона России я нахожу в архивах. 1960-70-е годы были временем профессионалов. Но внимание: тогда не было Китая, не было Кореи, Малайзии, Сингапура как потребителей. Не было большого Азиатско-Тихоокеанского рынка в мире. Не было таяния арктических льдов. И даже на том фоне наука буквально кричала: стройте железную дорогу из Сосногорска в Индигу, из Воркуты в Усть-Кару, стройте глубоководные порты, куда будут заходить суда с большим дедвейтом (осадкой) для погрузки и транспортировки грузов по Северному морскому пути, чтобы не только сжиженный газ и нефть, но и горючие сланцы, различные руды, уголь, целлюлоза, вискоза, бокситы, удобрения, карбамиды, продукция угле- и нефтехимии и многое другое поставлять в Европу, Китай, Корею, Японию. Есть такое выражение: «Хороша ложка к обеду». Тогда это было неоправданно, сегодня, я уверен, время пришло. Но есть и другая поговорка: «Быть в нужном месте в нужное время». То есть свое счастье важно не проспать.

В том же интервью Сергей Гапликов развил мысль, что нужна государственная программа вхождения Республики Коми в мировую торговлю через использование возможностей Северного морского пути, дополняя его обеспечивающей наземной транспортно-логистической инфраструктурой:

– Только так мы сможем привлечь в регион десятки новых предприятий для более высокого передела сырья. Чтобы экспортировать не только нефть, а продукцию нефтехимии, не уголь – а продукцию углехимии, не лес – а целлюлозу. Сегодня 30 процентов всех пластмасс делается в мире из угля. А есть еще марганец, бокситы, дефицитные на мировом рынке гелий и вискоза. Но регион очень ограничен в вопросе развития именно промышленного потенциала слабой наземной транспортно-логистической инфраструктурой, позволяющей на коротком плече выходить в Мировой океан. Я, конечно, очень хочу, чтобы к столетию Республики Коми были построены железнодорожная ветка «Белкомур» (Пермь – Соликамск – Сыктывкар – Усогорск – Архангельск), Архангельский порт, железнодорожная ветка «Баренцкомур» (Пермь – Соликамск – Троицко-Печорск – Сосногорск – Тиман – Индига) и был построен глубоководный практически не замерзающий порт Индига. Был построен Северный широтный ход, соединяющий регионы Северо-Запада с уральскими территориями и Сибирью. Конечно, нужна железнодорожная ветка Урал промышленный – Урал Полярный. БАМ должен получить свое второе рождение. Все это потенциальная грузовая база для Северного морского пути через порты Балтики, Белого, Баренцева и Карского морей. А это принесет стократную отдачу в виде налогов и десятков тысяч новых рабочих мест. Что касается денег. Уверен, консорциум наших инвесторов, которые уже сегодня заинтересованы в том, чтобы возить по СМП даже зерно, машины, продукты глубокой переработки древесины, а также китайских и корейских инвесторов, возможно, арабских партнеров – это очень вероятный сценарий развития. И санкции тут не помешают. Наоборот, они словно подталкивают нас к этому правильному решению.

Мечта Батиева

Край с такими огромными богатствами жизненно нуждается в транспортной инфраструктуре. Это прекрасно понимали еще те, кто стоял у истоков образования республики. Превратить Коми в индустриально развитый регион мечтал в том числе и легендарный Дмитрий Батиев. Для разработки стратегии экономического развития в марте 1921 года создатель Коми автономии организовал Экономический совет и пригласил в него московских специалистов и ученых.

«Здесь выдвигались, обсуждались и принимались самые разные проекты, порой казавшиеся довольно фантастическими, однако же во многих из них был свой резон. На повестку дня ставилось строительство крупного морского порта на побережье Северного Ледовитого океана в незамерзающем устье реки Индиги, канала Печора – Индига, железных дорог Пермь – Печора и Индига – Усть-Ухта, развитие лесной и нефтяной промышленности, поиск и разработка других полезных ископаемых, передача Коми республике части морского флота. Были заключены договоры на разработку лесных материалов, постройку кирпичных заводов в области. Не вдаваясь в подробное обсуждение плюсов и минусов тех или иных проектов, отметим все же, что проблема строительства железнодорожных магистралей через территорию Коми, связавших бы различные регионы страны друг с другом, открывших бы возможности для подвоза товаров к морскому порту, была поставлена Батиевым и его коллегами вполне справедливо. Сегодня эта проблема вновь обсуждается, уже на новом уровне, с несколько иными подходами, но тем не менее в каком-то смысле проект строительства «Белкомура» есть продолжение и развитие идей, отстаивавшихся Дмитрием Александровичем и его коллегами еще в начале двадцатых годов», – писал в своей статье «Дмитрий Александрович Батиев: создатель Коми автономии, «враг народа», почетный гражданин» историк Игорь Жеребцов.

Научный подход

О влиянии освоения природных богатств Арктики и прилегающих к ней территорий на развитие транспортной системы регионов написаны сотни статей в серьезных научных журналах. В том числе российские исследователи внимательно изучают, как строит в Арктическом регионе свою политику такой крупный сосед и стратегический партнер России, как Китай, какие он разрабатывает государственные и коммерческие проекты. Оказывается, ученые из КНР уже проанализировали потенциальные возможности Северного морского пути и считают, что через 15 лет их страна сможет перевести на этот маршрут от пяти до 15 процентов своего внешнеторгового логистического потока. Для Китая СМП очень привлекателен: это реальная возможность сократить расстояние по сравнению с маршрутами через Малаккский пролив и Суэцкий канал почти на 5200 километров и экономить 60-120 миллиардов долларов в год. Аналогичную активную научную, экономическую и политическую деятельность по освоению Арктики проводят Южная Корея и Япония.

Россия также получит от такого сотрудничества очевидную выгоду, но для этого ей надо расширять и строить новые арктические порты, а главное – подводить к ним сухопутную транспортную инфраструктуру. Пока же, как констатируют ученые, ограниченная транспортная доступность значительно увеличивает затраты на перевозку грузов и пассажиров, а также долю транспортных издержек в стоимости конечного продукта, произведенного в Арктической зоне.

Именно поэтому сейчас значительно возрастает роль региона как будущего крупного промышленно-логистического ареала на Европейском Севере России, утверждают ученые Коми научного центра. Перспективам индустриально-транспортного развития Республики Коми посвящена статья сотрудников Института геологии и Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ Игоря Бурцева, Тамары Дмитриевой и Ирины Бурцевой, опубликованная в одном из прошлогодних номеров «Известий Коми научного центра УрО РАН».

«Огромным стимулом для дальнейшего развития минерально-сырьевого комплекса является наземная транспортная инфраструктура: железные и автомобильные дороги, нефтегазотрубопроводные системы, нефтяные и СПГ-терминалы, мосты. Среди основных направлений формирования и развития материковых транспортных коридоров особое внимание уделяется созданию железнодорожных магистралей «Белкомур» (Архангельск – Сыктывкар – Пермь) и «Баренцкомур» (Индига – Ухта – Пермь), строительству перехода Лабытнанги – Троицко-Печорск – Ивдель – Енисейск – Усть-Кут, ветки Воркута – Усть-Кара, Северного широтного хода (Салехард – Надым – Новый Уренгой – Коротчаево). Эти многофункциональные магистрали обеспечивают трансконтинентальную связь портов Белого, Баренцева и Карского морей с портами Тихого океана и определяют новые направления выхода сырьевых регионов Европейского Севера, Урала и Сибири на рынки Западной Европы и Северной Америки», – констатируют ученые.

Как отмечается в статье, реализация проекта «Белкомур» имеет стратегическое значение для России, поскольку он свяжет промышленный Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. Дорога «Белкомур» станет важнейшим элементом транспортного коридора «Баренц-Линк» – из Коми, Архангельской области, Карелии – на север Европы через Оулу (Финляндия) в регионы Вестерботтен (Швеция) и Нордлэнд (Норвегия). Этот коридор позволит соединить четыре государства Баренц-региона в одну экономически развивающуюся зону.

Строительство порта в Индиге, по мнению российских ученых, – это наиболее перспективный вариант создания нового портово-складского комплекса в Баренцевом море, важного транспортного узла железной дороги «Баренцкомур» в составе Северо-Российской Евразийской магистрали. Предполагаемый объем перевалки порта составит ежегодно около 30 миллионов тонн углеводородов, сжиженного природного газа и генеральных грузов.

Между тем инвестиционные проекты (железные дороги «Белкомур» и Сосногорск – Индига, порт в Индиге) включены в перечень приоритетных проектов, реализуемых на территории Арктической зоны Российской Федерации.

«Располагая значительными природными ресурсами разно-образных рудных и нерудных полезных ископаемых, Республика Коми может стать одним из крупнейших в России ареалов горнопромышленного производства, основу которого составят многочисленные зоны, узлы и площади для подготовки запасов полезных ископаемых и строительства горнодобывающих и перерабатывающих производств в республике и соседних регионах. С учетом используемых и планируемых транспортных инфраструктурных проектов выделенные горнорудные узлы и транспортные коридоры формируют пространственный каркас индустриально-транспортного развития Республики Коми с реальным развитием крупных промышленно-логистических узлов, через которые пойдут крупные потоки продукции и будет осуществляться глубокая переработка полезных ископаемых», – делают вывод ученые.

В последний день августа правительством России принята новая редакция программы развития Арктики, где расписано будущее Республики Коми в контексте развития Арктики, что подтверждает убеждения Сергея Гапликова о великом будущем республики:

– Территория Коми – одна из важных ресурсных, транспортных территорий, а также территория, с которой начнется принятие многих стратегически важных для страны решений, в том числе и при выстраивании международных отношений. У нас большие перспективы, которые мы рассматриваем очень серьезно.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi

Стратегическое планирование в Республике Коми

Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года предполагается существенный вклад муниципального образования городского округа «Воркута» в развитие Республики Коми. Детализация приоритетов и результатов развития муниципального образования приведена в концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на 2010-2015 годы и на период до 2020 года. Указанная концепция определяет главную цель, которая связана с повышением уровня жизни и благосостояния населения.

Реализация намеченных стратегических целей и выполнение задач с учетом потенциальных возможностей городского округа и предпринимаемых властью усилий и действий должны обеспечить к концу рассматриваемого срока:

– превышение основных параметров качества жизни населения Воркуты над среднероссийским уровнем и уровнем ряда административных центров Республики Коми;

– перелом негативных тенденций в демографической ситуации (превышение уровня рождаемости над уровнем смертности), сокращение резких социальных различий внутри городского округа;

– формирование Воркуты как высокотехнологичного промышленного центра при наличии профессионального трудового капитала и высокоорганизованной инфраструктурной составляющей территории;

– вхождение в категорию финансово самообеспеченных муниципальных образований.

Формирование и функционирование Воркутинской опорной зоны

Непосредственное участие Республики Коми предполагается в части совместной работы по формированию концепции Воркутинской опорной зоны, предусмотренной в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1.

Воркутинская опорная зона включает в себя муниципальное образование городского округа «Воркута» Республики Коми.

Муниципальное образование городского округа «Воркута» не имеет прямого выхода к Северному морскому пути, однако выступает как один из стратегически выгодных, опорных транспортно-логистических и промышленных узлов с точки зрения развития транспортно-логистической инфраструктуры для освоения и социально-экономического развития Арктики.

Этот транспортный узел обеспечивает логистику воркутинской угольной продукции, доставку промышленных грузов и других полезных ископаемых в соседние регионы.

Кроме того, через указанный транспортный узел в перспективе будет осуществляться доставка полезных ископаемых в порт Сабетта с месторождений, находящихся вне территории Арктической зоны Российской Федерации.

Связь с центром России из Воркуты осуществляется железнодорожным транспортом (магистраль Москва – Котлас – Воркута с ветками в северном и восточном направлении), а также авиационным транспортом (аэропорт класса В) – с Москвой, Санкт-Петербургом и Сыктывкаром. Железнодорожная ветка, идущая через Урал в Лабытнанги, связывает Воркуту с Западной Сибирью. Автомобильное сообщение между Воркутой и другими городами России отсутствует.

Население муниципального образования городского округа «Воркута» по состоянию на 1 января 2016 года составляет 81,44 тысячи человек (постоянно уменьшается за счет миграции).

Муниципальное образование городского округа «Воркута» – моногород и крупнейший центр добычи угля Печорского угольного бассейна.

Муниципальное образование городского округа «Воркута» имеет огромный потенциал и возможности разработки расположенных на его территории новых месторождений Печорского угольного бассейна и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, широкого комплекса месторождений и проявлений металлических и неметаллических полезных ископаемых, в том числе коренного и россыпного золота, серебра, меди, баритов, свинца и цинка, а также кварц-каолинового сырья.

Градообразующим является угледобывающее предприятие – акционерное общество «Воркутауголь» (публичное акционерное общество «Северсталь»), работающее на территории Печорского угольного бассейна, который представляет собой крупную сырьевую базу для металлургической, коксохимической и энергетической промышленности.

Компания является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе России поставщиком энергетического угля, обеспечивая углем такие энергетические компании, промышленные предприятия и сектор жилищно-коммунального хозяйства, как Воркутинская ТЭЦ-1 и Воркутинская ТЭЦ-2 (открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9»), теплоэлектроцентраль открытого акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» и Северодвинская теплоэлектроцентраль (открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»).

Воркутинский геолого-промышленный район располагает самыми большими в Европе запасами угля (порядка четырех миллиардов тонн) и обладает высоким промышленным потенциалом.

В настоящее время акционерное общество «Воркутауголь» состоит из основного производства в виде пяти шахт («Воргашорская», «Воркутинская», «Заполярная», «Комсомольская», «Северная»), разреза «Юньягинский» и центральной обогатительной фабрики «Печорская», а также сервисного предприятия «Воркутинский механический завод» и Воркутинского транспортного предприятия.

Муниципальное образование городского округа «Воркута» обладает значительными запасами различных природных ископаемых. Однако слабой стороной является крайне низкая их изученность. В связи с этим перспективы развития этого муниципального образования связаны только с освоением запасов каменного угля.

Таким образом, целью создания Воркутинской опорной зоны является повышение эффективности социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

Достижение поставленной цели предполагает диверсификацию промышленного производства в монопрофильном муниципальном образовании, модернизацию и развитие транспортно-логистической инфраструктуры, развитие информационно-телекоммуникационных технологий, а также создание условий для формирования комплексной системы обеспечения жизнедеятельности населения на территории Воркутинской опорной зоны.

Деятельность Воркутинской опорной зоны может способствовать увеличению добычи угля до 21,4 млн. тонн в год, росту объема производства брикетной продукции до 60 тыс. тонн в год, увеличению протяженности автомобильных дорог на 450 километров, вводу в эксплуатацию 1161 километра железнодорожных линий (из них строительство новых – 712 километров), приросту грузооборота до 24 млн. тонн в год, приросту площади покрытия Арктической зоны Российской Федерации высотными телекоммуникационными платформами до 3000 кв. километров ежегодно, стабилизации уровня зарегистрированной безработицы не более чем на 1,3 процента, оптимизации расходов на жилищно-коммунальное хозяйство Воркуты, что выражается в ежегодной экономии средств регионального бюджета до 170 млн. рублей, введению объекта размещения отходов (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов, а также введению объекта туристической инфраструктуры.

Строительство участка железнодорожной ветки Воркута – поселок Усть-Кара позволит приступить к разработке новых месторождений твердых полезных ископаемых восточной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции Республики Коми и Ненецкого автономного округа и соединит арктическое побережье с европейской частью России.

Строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар с подъездами к Воркуте и Салехарду на участке Печора – Воркута позволит соединить Ненецкий автономный округ с Республикой Коми и федеральной сетью автомагистралей, что повлияет на развитие Воркутинской и Ненецкой опорных зон.

Кроме того, в случае реализации железнодорожного проекта «Северный широтный ход», который в перспективе должен соединить территории наиболее перспективных нефтегазовых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа, воркутинский железнодорожный узел будет выступать связующим звеном по перевалке ресурсов в западном направлении.

Реализация этого проекта обеспечит комплексное развитие Воркутинской опорной зоны и Ямало-Ненецкой опорной зоны.

Благодаря расширению пропускной способности действующих и строительству новых железнодорожных линий, автомобильных дорог, модернизации сети арктических портов появится в том числе возможность увеличить и реструктуризировать объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.

Раздел, посвященный Республике Коми, из государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»