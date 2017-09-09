Награда за дом

В минувший четверг в Ижме подвели итоги районного конкурса «Лучший сельский дом-2017». Лучшим был признан одноэтажный деревянный дом жителя села Сизябск Юрия Терентьева.

В конкурсе могли участвовать индивидуальные застройщики, завершившие строительство жилого дома на территории района в период с 1 августа прошлого года по 31 июля 2017 года.

Всего члены жюри рассмотрели дома семи финалистов. Второе место получил дом жительницы райцентра Маргариты Шашевой, третье – дом жительницы Сизябска Надежды Филичкиной. Также участников конкурса наградили в разных номинациях: «За комфортность и благоустроенность», «За применение энергоэффективных технологий», «За оригинальное и дизайнерское решение» и «За применение экологических материалов в строительстве». Руководитель районной администрации Любовь Терентьева вручила победителям дипломы и призы.

Комиссия оценивала оригинальность проекта, применение экологичных и энергоэффективных строительных технологий, комфортность и благоустроенность жилого дома, оптимальное соотношение архитектуры здания с технологичностью и экономичностью строительства. Обязательным условием для участия в конкурсе было наличие правоустанавливающих документов на жилой дом.

Артур АРТЕЕВ