Сотрудники почты подарили многодетной семье компьютер

В рамках Года добрых дел сотрудники ижемского участка «Почты России» сделали подарок многодетной семье из деревни Вертеп. Коллектив собрал деньги на покупку компьютера.

Технику отцу семейства передал начальник ижемского почтового участка Илья Рочев. В семье Чупровых четыре сына: один служит в армии, второй получает высшее образование, младшие ходят в школу.

А перед новым учебным годом в ижемской администрации организовали акцию по сбору канцелярских товаров многодетным семьям. В течение недели сотрудники отделов собирали комплекты школьных принадлежностей: тетрадей, альбомов для рисования, пеналов, красок, фломастеров, ручек и цветных карандашей. Подарки переданы в школы Диюра, Краснобора и Вертепа.

Артур АРТЕЕВ