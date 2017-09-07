В ТПП Коми обсудили внутренние проблемы

Как выжить в современных экономических условиях, почему бизнес не хочет выходить из тени и можно ли прочитать целиком Налоговый кодекс – обсудили члены Торгово-промышленной палаты республики, собравшиеся на четвертом отчетно-выборном съезде.

В начале мероприятия почетные гости от депутатского корпуса и правительства региона сказали немало приятных слов в адрес «виновника торжества» и заявили о том, что всегда готовы поддержать в трудную минуту. Заместитель председателя правительства региона – министр промышленности Коми Николай Герасимов отозвался о деятельности ТПП исключительно комплиментарно, заявив, что это то самое крепкое плечо, та команда, на которую он постоянно может опереться, за последние годы он в этом убедился. По словам министра, отношения с палатой помогают формировать промышленную политику в регионе, решать проблемы малого и среднего бизнеса. На площадке ТПП решаются и продвигаются важные вопросы – транспортного и энергетического обеспечения, тарифов, кроме того, возглавляемая Саркисом Манасарянцем структура – незаменимый помощник в организации различных крупных мероприятий, например, всероссийского конкурса лесорубов, авиашоу и местного аналога ВДНХ. А главное, что за все эти годы палата «не потеряла азарта».

Саркис Манасарянц сообщил, что не будет терять время и отчитываться об итогах деятельности палаты – все материалы на руках у участников съезда, а лучше выскажется о наболевшем. В первую очередь президент ТПП напомнил, сколь незабываемыми были для него последние годы – одних только судов по разным поводам (то обвинения в неуплате налогов, то проблемы с недвижимостью, принадлежащей ТПП) случилось 39.

– Такая ситуация сложилась вокруг палаты при прошлом руководстве республики, – поведал Саркис Манасарянц. – И все это нам до сих пор икается. В этот сложный период многие члены палаты нам сказали: «Вы сначала себя защитите, а потом мы посмотрим, сможете ли вы нас защищать». Огромное давление на бизнес тогда оказывалось, за один квартал 156 предпринимателей за решеткой оказались.

По словам президента ТПП, некоторые предприниматели предпочли формально покинуть Коми, зарегистрировав бизнес в соседних регионах. Изрядная часть членов палаты покинула ее уже по другой причине: наступил экономический кризис, и число предприятий резко сократилось. И все это, конечно, поспособствовало снижению налогооблагаемой базы республики.

В качестве второй проблемы президент ТПП назвал финансовое благополучие палаты. По его словам, хоть сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, понадобится еще полтора-два года, чтобы закрыть все прорехи.

– Третья проблема – снизилось число обращений предпринимателей. Раньше у меня после обеда в кабинете проходной двор был, а тут свободное время появилось. Уполномоченный по правам предпринимателей Игорь Бобков говорит, что у него то же самое, – поделился Саркис Манасарянц. – У нас что, все так хорошо, что никаких проблем у бизнеса нет? Или уже просто некому обращаться? Доверия в одночасье мы лишиться не могли, мы единственная структура, которая устояла перед натиском прошлого правительства.

Посетовав о проблемах, президент ТПП переключился на то, что надо сделать. В частности, по его мнению, республике «пора перестать играть со словом «инновации», создавая искусственные формирования». Следует обратить внимание на мощную академическую науку, которая пока еще есть, провести «полную ревизию объектов интеллектуальной собственности» и доверить разработку инноваций научным институтам и вузам, на их базе и создавать технопарки. Также выступающий обратил внимание на то, что этой весной муниципальные заказчики были должны предпринимателям порядка 400 миллионов рублей. И вот как в такой ситуации бизнесу вовремя платить налоги и зарплаты? Нужно усилить государственную дисциплину в отношении заказчиков-муниципалов. Попутно Саркис Манасарянц похвалил прокуратуру Коми, сообщив, что она «реально заинтересована в решении наших проблем».

В завершение Саркис Манасарянц напомнил, что он по образованию историк, и заявил, что отчасти нынешнее время напоминает ему конец НЭПа – 1928-1929 годы. Когда у государства появились новые рыночные механизмы, и частный бизнес ему уже не был нужен. Но тогда, по мнению президента ТПП, государство четко знало, куда идет, а сейчас он такого не наблюдает.

Вице-президент ТПП России Елена Дыбова с такой исторической оценкой, впрочем, не согласилась, по ее мнению, государство все же старается помочь бизнесу. Но, как следовало из ее выступления, делает это пока довольно неуклюже. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты проводимых российской ТПП опросов. Один из признаков того, что малый и микробизнес государству не доверяет – множество предпринимателей работают неофициально.

– По данным Всемирного банка, 50 процентов российской экономики находится в тени. Если мы сократим теневую экономику хотя бы вполовину, бюджеты будут получать более 50 миллиардов рублей. Мы провели в Коми контрольную закупку, исследовали рынки услуг. Репетиторство, например. Официальные сайты учебных заведений выдают услуги стоимостью 400 рублей в час. Но на каждое официальное объявление – порядка 15 неофициальных, 250-300 рублей в час, – рассказала Елена Дыбова. – То, что бизнес не желает вступать в официальные взаимоотношения с государством, сильно настораживает. Это при том, что у вас в регионе довольно хорошая ситуация: принято постановление о налоговых каникулах, разрешено максимальное количество патентных видов деятельности.

Вице-президент ТПП России предположила, что беда в федеральных отчислениях (социальное страхование, ФМС), которые вкупе со стоимостью патента уже слишком обременительны для представителя сферы услуг, которая в Коми выставляет заметно более низкие цены по сравнению, например, с Рязанью и, конечно, с Москвой. Легче бы стало, если бы появилась градация по регионам по стоимости патентов.

Кроме того, по словам Елены Дыбовой, общаясь с местными предпринимателями-теневиками, сотрудники ТПП России выяснили, что те очень боятся бюрократии и изменений в законодательстве, безумного количества отчетности.

– Я сама не раз озвучивала эту проблему, что отчетность нас задушила. И вышло поручение президента, чтобы ввести мораторий на увеличение количества отчетности. Ура, флаги, шары и шампанское – мы были счастливы. А в конце 2016 года оказалось, что количество отчетности увеличилось в два раза, – рассказала Елена Дыбова. – Кроме того, наши чиновники развлекаются с качеством отчетов. Из восьми отчетов, которые мы сдавали в декабре, у шести изменились формы – цифры, столбики, строчки ходят во все стороны как хотят, бухгалтеры в стрессовой ситуации.

Также Елена Дыбова сообщила, что в России зачастую очень мал «период стабильности» того или иного закона – среднее количество дней в году, когда в него не вносят поправки. В европейских странах такой период обычно не меньше 400-500 дней, а в нашей стране у Налогового кодекса период стабильности – 14 дней, у кодекса административных правонарушений – 10 дней. А у закона №44 число поправок превышает количество дней в году. Елена Дыбова обратилась к присутствующей на заседании депутату Госдумы Ольге Савастьяновой с просьбой подумать о введении моратория на поправки. Та ответила, что иногда поправки жизненно необходимы.

Вздохнув, Елена Дыбова сказала, что законы у нас принимаются действительно так, что требуют постоянной доработки. Но, по ее мнению, жизнь нынче столь стремительна, что прописывать каждый шаг в нормативных актах уже не стоит, достаточно общих положений. К примеру, в Налоговом кодексе 800 с лишним страниц, кто ж это одолеет.

Обсудив еще проблему с проверками бизнеса, советскими законами, которые уже давно устарели, но проверяющие продолжают на них опираться, участники съезда решили, что на этом, пожалуй, хватит, общение можно продолжить кулуарно. После чего перешли к официальной части встречи: выбрали руководство ТПП Коми и в очередной раз назначили Саркиса Манасарянца президентом палаты, приняли решение о присоединении к антикоррупционной конвенции.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА