Оленеводы Инты получат дом-баню на санях

Жилой модуль с баней на санях приобрело Министерство национальной политики Республики Коми для оленеводов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в миннаце рес-публики, модуль приобретен в рамках реализации соглашения правительства Коми с Федеральным агентством по делам национальностей.

Модуль полностью оснащен и готов для проживания. Его длина 10 метров, двухскатная крыша, пластиковые окна с москитной сеткой, печное и электрическое отопление, освещение, канализация, умывальник с электроводонагревателем. Из мебели имеются кровати, шкаф, стол и табуретки.

По словам директора агрокомплекса «Инта Приполярная» Дмитрия Федюкова, дом-вагон будет использоваться во время забойной кампании, когда люди работают на улице, а в это время стоят морозы. Забойный пункт находится в тундре, примерно в 15 километрах от Инты, и потому важно обеспечить оленеводам комфортные условия труда.

– Одна из задач нашего министерства – это модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Коми. С этой целью в ближайшие три года министерство планирует приобретение необходимого оборудования для нужд оленеводства, – отметила и.о. министра национальной политики республики Галина Габушева.

Такая практика у министерства уже имеется. С 2010 года благодаря федеральным вливаниям приобретены ветродизельный комплекс и модульные здания (столовая, баня, общежитие, склад) для обустройства факторий городских округов «Инта» и «Воркута», осуществляющих практическую помощь малочисленным народам Севера, кочующим оленеводам. Фактории (промежуточные базы) располагаются в местах пересечения путей перегонов оленьих стад нескольких оленеводческих бригад, хозяйств, оленеводов-частников. Кроме того, министерством закуплено учебное и бытовое оборудование для санаторной школы-интерната №1 Воркуты, где живут и обучаются дети кочевых оленеводов-ненцев, и Ижемского политехнического техникума, на базе которого ведется подготовка высококвалифицированных кадров в области оленеводства.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото minnats.rkomi.ru