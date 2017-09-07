ОНФ предлагает «прокачать» «Десятилетие детства»

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили и направили в правительство страны предложения по реализации программы «Десятилетие детства». Среди основных пропозиций вовлечение молодежи в экономические процессы, а также снижение возрастного ценза на получение водительских прав до шестнадцати лет.

Напомним, программа «Десятилетие детства» стартует со следующего года. Указ об объявлении 2018-2027 годов десятилетием детства в мае подписал президент страны Владимир Путин. Основными вопросами при реализации новой стратегии станут ясельное обеспечение детей, поддержка материнства, детства и демографии. Одной из основных целей общественного движения ОНФ является контроль над исполнением майских указов.

Как сообщает пресс-служба движения ОНФ, в своих предложениях эксперты организации делают акцент на важности работы с подростками и обращают особое внимание на разработку мер, направленных на создание и развитие бережного отношения каждого подростка к своему здоровью. Кроме того, предлагается понизить возрастной ценз на получение водительского удостоверения до шестнадцати лет и обеспечить возможность приобретения кредита для предпринимательской деятельности с этого же возраста. По мнению активистов ОНФ, это поможет сформировать у подростков экономическое мышление и будет стимулировать развитие предпринимательской активности. Общеобразовательную программу в школе они предлагают дополнить уроками, посвященными воспитанию экологической культуры, кибербезопасности и доброты, которые сформируют толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, а также к другим культурам и национальностям.

Ярослав СЕВРУК