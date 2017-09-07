В Коми продолжается реализация народных проектов

По состоянию на 1 сентября органами местного самоуправления совместно с жителями реализован 51 народный проект из 144, прошедших отбор в 2017 году в трех городских округах и тринадцати муниципальных районах республики.

По информации «Республики», в сфере малого и среднего предпринимательства реализовано три народных проекта. В сфере культуры и сфере образования по девять, в сфере физкультуры и спорта, а также в сфере занятости населения – по восемь, в сфере благоустройства – шесть, в сфере агропромышленного комплекса – один и в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми, – семь народных проектов.

Количество граждан, принявших участие в реализации указанных народных проектов, – 1663 человека. Количество благополучателей (жителей, напрямую получивших пользу) – 91 657 человек.

Количество временно трудоустроенных на период реализации проектов – 33 человека. По итогам реализации проекта в сфере предпринимательства в селе Койгородок создано одно рабочее место.

Напомним, проект «Народный бюджет» был инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Все проекты, реализуемые в рамках «Народного бюджета», имеют социальную направленность. В процесс обсуждения народных бюджетов для их отбора и реализации активно вовлечены граждане. Реализация проектов осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.

Игорь ПЕТРОВ