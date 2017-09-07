Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предлагает перевести столицу России из центрального региона за Урал. В своем проекте, который получил название «Доктрина размосквичивания», специалист рассказал, почему это надо сделать. Сейчас в столичном регионе проживает едва ли не пятая часть от всего населения страны, что ставит под угрозу «суверенитет над удаленными территориями». Пора менять столицу?

Павел Дуркин, пенсионер из Усть-Цилемского района:

— Тема, конечно же, интересная и злободневная. В народе уже давно говорят, что Москва – это отдельное государство и она далека от народа. А Россия – это умирающие деревни, села и сельские районы, которые выживают кто как может и никакой надежды на Москву. Пенсии и различные добавки к ней у пенсионеров Москвы намного больше, чем у северян. Разве это справедливо? А их льготы сложены из отчислений от регионов, то есть наших кровных денег. Почему бы нашей республике не стать столичной для россиян?

Константин Боталов, предприниматель из Сыктывкара:

— Считаю, что не стоит Москву лишать статуса столицы. Но вот распределить органы государственной власти по всей территории страны просто необходимо. Каждое ведомство должно располагаться в логистически удобном для населения районе. Так, например, минприроды может находиться на территории Республики Коми, минпром – на Урале и т.д. Президент может осуществлять свою деятельность в других «не кремлевских» резиденциях. Делегаты в Федеральном Собрании могут находиться в своих регионах и принимать участие в общих заседаниях по видеоконференц-связи, точно так же можно будет и голосовать. Технически это все реализуемо, а экономия от такой оптимизации будет существенная (нет необходимости содержать целые здания, оплачивать командировочные, проживание, проезд и другие расходы). Конечно, это все не должно случиться сиюминутно, но распределить во времени, подготовить ведомства, население, регионы к такому трансферту возможно. Такой политики распределения органов государственной власти я предлагаю придерживаться и на региональном уровне. Не вижу смысла нахождения регионального минпрома и минсельхоза, например, в Сыктывкаре, где промышленности и аграрного сектора практически нет. Такая релокация позволит развиваться регионам и районам: будут улучшаться транспортный сектор, деловой туризм, телекоммуникации, индустрия питания, будут создаваться новые рабочие места. А Москву оставить как культурную столицу нашей страны.

Вячеслав Камашев, преподаватель Дома детского творчества из Сосногорска:

— Я согласен с термином размосквичивания в стране. В Москву едут и по делу, и без, в основном устраиваясь в какие-то фирмочки, вместо того чтобы реализовывать свой потенциал на местах. Возможно, столицу надо переносить не так далеко, так как транспортная и другая инфраструктура за Уралом не такая развитая, и на какой-то период может потеряться взаимосвязь столицы с регионами. Может, вместо Новой Москвы выбрать площадку возле крупного города и строить функциональный город, например, возле Ульяновска, Самары или Нижнего Новгорода.

Алексей Выборнов, инженер из Печоры:

— По моему мнению, главная проблема не в географии. Что ж теперь периодически переносить столицу в самое экономически слабо место? Так ведь дороже выйдет, а проблем в должном объеме не решит. Куда целесообразнее и продуктивнее перераспределить финансы в сторону регионов и местного самоуправления под разработанные программы развития инфраструктуры. То есть необходимо поднимать уровень жизни в регионах, развивать транспортные линии и рабочие места в муниципалитетах. Если регионы будут жить достойно, тогда вопрос о переносе столицы вставать не будет без крайней на то необходимости.

Дмитрий Пастухов, директор школы №2 города Микуня:

— Вопрос не в территориальной диспозиции, а в стратегическом мышлении и политической воле развивать страну в целом, а не отдельно взятый мегаполис. Ну перенесем, ну разовьем инфраструктуру, далее все за этим потянется: то же самое – сказка про попа, у которого была собака, плюс денег кучу вбухаем. Регионы опять на бобах, притом на соевых, с ГМО, вне сомнения. Если хочется очень помудрить со столицами, то лучше сделать много профильных столиц – по отраслям либо еще по какому основанию, растащив их по стране равномерно, чтобы между ними уже далее всю инфраструктуру развить. Тут более толково, на мой непрофессиональный взгляд, будет. Какая-никакая экономическая география получается, нечто похожее не системное решение, а не симптоматическое лечение хронической болезни «острого внутриМКАДничания».

Леонид Вокуев, депутат Госсовета Коми:

— Безусловно, такие примеры имеют место в государственном строительстве многих стран. В качестве свежего примера можно говорить о столице Казахстана – Астане, когда такой известный город, как Алма-Ата, в одно мгновение потерял свой столичный статус. Но вместе с тем с такой же скоростью получает развитие регион близ Астаны, а сам город становится суперстолицей. Конечно, это абсолютно полезный вариант, но такое возможно безболезненно, на мой взгляд, только в малых мегаполисах. Москва – это совсем другое. Сегодня наша столица является городом мирового значения, городом мировой русской культуры и архитектуры. Думается, что на столичный статус может претендовать только Санкт-Петербург, однако уже сегодня Санкт-Петербург находится в далеком отставании, являясь величавым, а Москва по праву стала великой. Хотелось бы подчеркнуть, что нельзя менять столицы как перчатки, более того, призывать к «размосквичиванию» – это просто абсурд, а точнее сказать, неуважение исторических ценностей древней и современной Московии. В нашей великой России немало самодостаточных регионов, которые вполне способны развиваться без столичного статуса, тем более если речь идет об уральском промышленном регионе. Давайте вместо «размосквичивания» будем все вместе любить и оберегать Москву, приумножать ее достопримечательности и традиции, давайте не будем шельмовать ее великое назначение.

Сергей Ткачев, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Коми республиканской академии государственной службы и управления:

— Авторы предлагаемого проекта не являются новаторами. Опыт переноса столиц имеется в целом ряде государств, в том числе в России. Однако этот опыт показывает, что действия подобного рода имеют как положительные, так и отрицательные последствия. Так, перенос столицы в начале XVIII века из Москвы в Санкт-Петербург вызвал существенную нагрузку на экономику всей страны, хотя при этом были решены многие задачи укрепления геополитических позиций России, ее интеграции в европейское пространство.

В ряде стран перенос столиц был осуществлен сравнительно недавно. Один из самых свежих примеров – Казахстан. Можно вспомнить также Бразилию (строительство новой столицы Бразилиа практически в чистом поле) и некоторые другие примеры. Однако ни в одном из государств в качестве причины для такого масштабного во всех смыслах мероприятия не выдвигался тезис о возможности решить таким образом проблему сверхцентрализации ресурсов в ограниченном числе мегаполисов и роста дифференциации уровней социально-экономического развития различных территорий страны. Более того, во всем мире тенденции решения задач поступательного социально-экономического развития с опорой на ограниченную сеть «точек роста» в виде агломераций, мегаполисов, мегалополисов являются нормой, что подтверждает опыт ряда наиболее экономически развитых государств.

Перенос столицы в другой город, где бы он географически ни находился, к сожалению, не решает тех проблем, о которых говорят авторы проекта. Для России проблема сверхцентрализации крайне актуальна. Но попытка решения ее с помощью переноса столичных функций из одного города в другой выглядит несколько наивной. Очевидно, авторы проекта таким путем хотят отделить власть от ресурсов, дабы повлиять на тенденции развития «государственного капитализма». Возможно, это справедливо, однако насколько это подъемно для экономики? Сколько будет стоить? Когда и в каком виде окупится?

Есть и более значимые доводы не в пользу данной идеи. Перенос столицы – это удар по мировоззрению россиян, у которых веками складывалось отношение к Москве, прежде всего не как к самому богатому городу, а как к сердцу России, средоточии нравственных и духовных ценностей. Сколько нужно времени (и нужно ли вообще?), чтобы по отношению к новой столице сложилось такое же отношение населения?

Гораздо более разумными выглядят представленные авторами проекта идеи о реализации программы развития малых городов, что в значительно большей степени позволит решить проблемы неэффективной миграции и использования пространства. А для этого не нужно переносить столицу.

Николай Юрковский, замдиректора МБУК СДНР «Зарань», Сыктывдинский район:

— Данный проект, мягко говоря, отдает популизмом и сплошь наполнен противоречиями. Устами его автора, как говорят в народе, только мед пить. По сути он предлагает отказаться от развития по типу агломераций. Но почему-то для этого, в соответствии с пунктом 1 предложений по его реализации, необходимо перенести столицу за Урал, на восток страны, с созданием «образцового лучшего в мире города развития», то есть фактически создать там новую агломерацию. Так что же он все-таки предлагает? Развивать регионы или сосредоточить усилия на создании лучшего в мире города развития? Или, например, предложение отказаться от урбанизации по азиатскому типу в пользу ландшафтно-усадебной урбанизации. Формулировка меняется, а термин «урбанизация» (концентрация населения на ограниченной территории) как был, так и остался. Складывается впечатление, что основная задача данного проекта направлена не на решение наболевших проблем жителей регионов и малых городов, а на перенос столицы за Урал. И в данном случае это не основная цель, а промежуточная.

Геннадий Огородник, пенсионер из Ухты:

— Россия, формально являясь федеративной республикой, превратилась в суперцентрализованное государство. Все денежные средства, их распределение сосредоточены в Москве. Если куда-то ехать или лететь – только через Москву. Москва расширилась до бесконечности. Это государство в государстве. И с переносом столицы, пожалуй, можно согласиться. Но куда и как? На мой взгляд, лучше всего строить «новую столицу» по примеру Бразилии, Казахстана и других стран и в таком месте, чтобы от нее можно было построить северную ветку к Ледовитому океану с максимальной пользой. То есть захватить побольше городов по пути, подвести ветку к полезным ресурсам (например, бокситы, газ, рыба, лес и т.п.). Можно и где-нибудь в центре Сибири, например, Новосибирск имеет статус академического города, самый транспортно и промышленно развитый и есть ветка на север, или на Дальнем Востоке. Это крупный потребительский азиатский рынок. За океаном США, Канада, Мексика, а рядом азиатские страны. А в условиях нарастающих санкций это будет выгодно. Там выход к океанам, а это основа современной экономики. Там очень сильно сокращается численность населения. А рядом наши постоянные партнеры, жаждущие нашей территории. Да и заевшиеся бюрократы вряд ли поедут на новое место. Смотришь – и быстрее будут реагировать на нужды граждан. И коррупция дай бог уменьшится.

Анна Кряжевская, директор Глотовской школы, Удорский район:

— Извините, но власти этого и добивались столько лет. Чем же недовольны сейчас? Что хотели, то и кушайте. Неужели горчит? Стирали деревни с лица земли, закрывали сельские школы (если не ошибаюсь, за последние годы по стране закрыто 45 000 школ). Так могут поступать со своим народом только сумасшедшие. Столицу надо оставить там, где она есть. Нечего транжирить государственные деньги, которых и так нет ни на что. Эта задумка – очередное желание разворовывания и отмывания денег. А вот власти повернуться лицом к народу надо. Пока не случился взрыв народного гнева.

Александр Вокуев, пенсионер из Ижемского района:

— Думаю, что это надо было сделать сразу после 90-х годов, но и сейчас не поздно.

Николай Белых, пенсионер из Сосногорска:

— Да, надо размосквичивать. Уже начат был процесс. Конституционный суд перевели в Санкт-Петербург. Необходимо разгрузить столицу. А лучше перенести в центр России.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.