Дорожная концессия в деле

В начале этой недели в республике побывал председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, который в сопровождении своих коллег по парламенту – Ивана Медведева и Ольги Савастьяновой, а также зампреда правительства Коми Константина Лазарева осмотрел ряд региональных автотрасс. По итогам поездки состоялось совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры в регионе, на котором глава Коми Сергей Гапликов заявил, что у республики есть все перспективы, чтобы стать крупнейшим транспортно-логистическим узлом европейского севера России.





Самое пристальное внимание у депутатов вызвала автодорога Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Пока что ее цельной трассой назвать нельзя, поскольку на участке Ираель – Каджером она официально отсутствует, к тому же на ней есть участки грунтовки, находящиеся далеко не в отличном состоянии. Сейчас силами дорожно-строительной компании «Автобан» заканчивается реконструкция участка этой трассы от Малой Перы до Ираеля (готовность – 86 процентов), в самом разгаре строительство отрезка Ираель – Каджером. Особый интерес Евгения Москвичева эта дорога вызвала потому, что работы на ней ведутся на основе концессионного соглашения, для Коми это впервые, да и для всей России такая практика распространенной не является.

Говоря простым языком, дорожная концессия – это примерно то же самое, что ипотека для покупки жилья, собственник получает желаемый объект в кредит, а потом оплачивает его стоимость несколько лет с процентами. Разница в том, что платить за два участка дороги общей протяженностью порядка 80 километров республика начнет, когда работы полностью завершатся.

В Ухту депутаты прилетели на самолете, а дальше, к Ираелю, сопровождаемые сотрудниками минстроя Коми, поехали на машинах. Прежде чем они достигли практически готового участка Малая Пера – Ираель, им пришлось преодолеть больше двадцати километров довольно тряской грунтовки от поселка Вис. После чего Евгений Москвичев недвусмысленно намекнул, что региону стоит поскорее сделать проектную документацию на реконструкцию и этого участка, а уж депутаты помогут с получением средств на эти работы.Неподалеку от Ираеля, где заканчивается участок реконструкции и начинается строящаяся дорога, в вахтовом поселке компании-подрядчика прошло небольшое рабочее совещание по результатам увиденного.

– Все вопросы между вами, правительством, банком решаются быстро? На ваш взгляд, концессию надо распространять на всю Россию? Что нужно сделать для этого на федеральном уровне, может быть, какие-то изменения в законодательство внести, касающиеся региональных дорог? Потому что у нас только 34 процента таких дорог в нормативном состоянии, – обратился Евгений Москвичев к Салавату Валитову, заместителю исполнительного директора – руководителю проектов по Коми ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» (подразделение ДСК «Автобан»).

Тот ответил, что, по его мнению, дорожная концессия – один из хороших инструментов для улучшения качества дорог и это направление нужно развивать. И в этом заинтересованы и подрядчик, и заказчик, и банк.

Евгений Москвичев отметил, что важна также и своевременная передача таких объектов (по окончании строительства) в федеральную собственность, для того, чтобы у региона высвобождались деньги, которые он тратит на обслуживание трассы. И желательно все же выполнять работы в комплексе, не участками строить и реконструировать, а взяться сразу за всю дорогу, дабы не было вот таких грунтовых недоразумений среди асфальта вроде того, которое он сегодня увидел.

– Я думаю, нам удастся решить с Федеральным дорожным агентством вопрос с участком Вис – Малая Пера, с тем чтобы выделить денежные средства на приведение его в нормативное состояние и обеспечить сквозное круглогодичное движение по этой трассе до Печоры, – заявил председатель комитета Госдумы, пояснив, что этот вопрос желательно решить уже в 2018 году, чтобы потом передислоцировать туда силы того же «Автобана».

Представители минстроя Коми сообщили, что в следующем году уже планируется подготовить проектные документы на реконструкцию этого участка.

– Давайте подготовьте ваши предложения, пока бюджет еще в первом чтении и мы готовы переговорить с банками, с минэкономразвития, – обратился Евгений Москвичев к представителям «Автобана».

Кроме того, депутат заявил, что нужно поработать с банками, дабы те снизили ставки по дорожным концессионным соглашениям. Тогда строить региональные дороги таким образом станет куда выгоднее. И поручение президента России о приведении региональных дорог в порядок к 2021 году в таком случае будет куда более выполнимым. По словам заместителя председателя правительства – министра строительства Коми Константина Лазарева, у республики ставки по концессионному соглашению по нынешним временам еще довольно выгодные – 11 процентов.

Услышав в ходе обсуждения темы дальнейшего обслуживания реконструированного и построенного участков дороги, что подрядчик дает на них гарантию в восемь лет и раньше асфальт менять не придется, Евгений Москвичев заявил, что в таком случае надо сюда мэра Москвы Сергея Собянина привезти, а то ему почему-то гарантию больше чем на три года не дают.

Позже, общаясь с журналистами, Евгений Москвичев заявил, что дорога, на которой он побывал, однозначно является дорогой федерального значения и, соответственно, должна быть передана на баланс центра.

– Федеральных дорог сейчас всего 54 тысячи километров. Я считаю, что их должно быть не менее ста тысяч, – высказал мнение депутат. – А по итогам нашей поездки мы проведем заседание Комитета по транспорту и строительству, потом доложим председателю Госдумы Вячеславу Володину, что надо провести на его уровне совещание с правительством России и принимать решения о том, чтобы кредиты по дорожным концессиям были не выше пяти-семи процентов, а не больше четырнадцати, как сейчас. Второе: мы должны видеть, какие дороги в регионе необходимо построить, и добиваться, чтобы их строили вне зависимости от бюджета этого региона.

Также Евгений Москвичев высказался на тему акцизов на продажу нефтепродуктов. Сейчас в регионах остается 62 процента от этих средств, задача депутатов на следующий год – добиться, чтобы в регионах оставалось 88 процентов, а еще 12 процентов – это деньги, которые должны идти на путепроводы, чтобы пользователи автодорог не стояли подолгу на железнодорожных переездах. Для этого нужно сделать типовой проект по переездам, который следует распространить на всю Россию.

На следующий день Евгений Москвичев принял участие в совещании на тему развития транспортной инфраструктуры, прошедшем в правительстве Коми под председательством главы региона Сергея Гапликова.

Константин Лазарев, выступая на этом совещании, озвучил факты, которые позитивными не назовешь: пять муниципалитетов Коми не имеют круглогодичного выхода на опорную сеть автодорог страны, дорожная сеть изношена, только 40 процентов дорог находится в надлежащем состоянии, долгосрочные контракты на ремонт дорог завершаются в 2018 году, а с 2019 года основная часть средств будет уходить на плату по концессионному соглашению – взносы составят порядка 1,3 миллиарда рублей в год. Чтобы не оставить дороги без ремонта, правительство Коми активно ведет работу по привлечению компаний, работающих на территории Коми. В этом году, в частности, немалые средства на дороги выделили Газпром, Монди СЛПК и ЛУКОЙЛ.

Также Константин Лазарев заявил о необходимости передачи в федеральную собственность не только трассы на Нарьян-Мар, но и дорог Вологда – Котлас – Сыктывкар и Сыктывкар – Кудымкар – Пермь. Евгений Москвичев всецело с ним согласился. Кроме того, правительство Коми считает необходимым включение продолжения проекта по строительству дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Если Федеральное дорожное агентство с этим согласится, то на ремонт участка Вис – Малая Пера можно будет получить более миллиарда рублей из государственной казны. До этого все 185 километров этой автотрассы, построенные начиная с 1998 года, финансировались из регионального бюджета.

Кроме дорог, на совещании обсудили и другие транспортные артерии. В частности реку Печору, которая может войти в федеральную программу по дноуглубительным работам, что поспособствует возрождению речного флота и разгрузке автодорог. Также Евгений Москвичев высказался за передачу на федеральный уровень двух основных аэропортов республики.

По итогам совещания Сергей Гапликов заявил, что у Коми есть все перспективы, чтобы стать крупнейшим транспортно-логистическим узлом европейского севера России, ведь роль региона в освоении Арктики – одна из ключевых.

После совещания глава ответил на вопрос журналиста «Республики», как лично он относится к строительству дорог по концессии. Ведь буквально через несколько дней после своего прибытия в Коми в 2015 году он отозвался о концессионном соглашении, подписанном прежним руководством региона, достаточно неодобрительно.

Руководитель региона пояснил, что тогда его не устроили документы, подготовленные в рамках концессии. Позже проектные решения были пересмотрены в рамках градостроительного законодательства, сроков, обеспечения выполнения подрядчиком своих обязательств, и концессия заработала. Если на законодательном уровне урегулировать еще некоторые моменты, касающиеся строительства дорог на такой основе, то это, безусловно, будет хорошей практикой для улучшения транспортной инфраструктуры в Коми и других подобных ей регионах.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора, Дмитрия НАПАЛКОВА, Лидии НИКУЛИНОЙ