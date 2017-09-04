В Воркуте планируют ремонт дорог

Как сообщает пресс-служба администрации заполярного города, теперь затратные по времени подготовительные работы к летнему асфальтированию будут начинаться осенью. В частности, к ним относятся снятие старого асфальтового покрытия посредством дорожной фрезы и установка выравнивающего слоя.

Подготовительные работы уже выполнены по улице Комарова. Также в сентябре-октябре дорожной фрезой планируется частично или полностью срезать асфальтовое полотно, не отвечающее требованиям безопасности дорожного движения, на участках улиц Тиманской, Димитрова, Московской, Ленинградской и бульваре Пищевиков.

Подготовленные таким образом участки дорог начнут асфальтировать летом 2018 года. Окончательный список дорог, подлежащих ремонту, будет опубликован весной будущего года.

Галина ГАЕВА