Миллиард рублей на культуру

Большой разговор главы республики с руководителями отрасли прошел в деловой и оптимистичной обстановке

Сергей Гапликов встретился с работниками отрасли культуры и искусства Республики Коми. В формате живого диалога глава региона рассказал о работе и планах правительства республики по развитию отрасли, ответил на вопросы и обсудил предложения, озвученные в ходе общения.

Открывая встречу, глава Коми поблагодарил работников культуры за вклад в развитие общества, отметив исключительную роль культуры в жизни каждого человека.

– Культура – это все. Она везде и во всем. Она пронизывает жизнь человека от рождения и до последних его дней. Культура – одна из трех отраслей, наряду с образованием и здравоохранением, которой руководитель региона должен уделять особое и постоянное внимание. И я глубоко убежден, что если в этих отраслях будет все работать как часы, то и мир вокруг тоже начнет преображаться. Это – основа стабильного развития общества, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава региона отметил, что правительство республики старается уделить отрасли культуры максимальное внимание и использует для этого все имеющиеся возможности, в том числе привлекая федеральные средства и средства крупных компаний-партнеров. В 2017 году в бюджете Республики Коми на развитие культуры и туризма заложено более одного миллиарда рублей, что на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

В этом году почти в три раза увеличен объем межбюджетных трансфертов. 48,1 миллиона рублей получено из федерального бюджета на реализацию культурных проектов, что вдвое выше уровня прошлого года. Впервые получено федеральное финансирование на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры по программе «Местный дом культуры», что позволило провести ремонты и приобрести необходимое сценическое оборудование в 24 сельских учреждениях республики. Еще 7,2 миллиона рублей направлено на поддержку двух воркутинских театров – драматического и театра кукол, 9,3 миллиона рублей – на завершение строительства многофункционального центра в селе Кослан Удорского района.

В настоящее время правительство республики ведет активную работу по привлечению средств из резервного фонда президента России. Поданы две заявки: 1,9 миллиона рублей на приобретение клавесина Бонамичи и 2,4 миллиона рублей на приобретение автотранспорта для Национального музыкально-драматического театра Коми.

В поддержке отрасли активно участвует бизнес. Компания «РУСАЛ» выделила 27 миллионов рублей на строительство социально-досугового центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района, «ЛУКОЙЛ» – шесть миллионов рублей на ремонт муниципальных учреждений культуры, группа компаний «Ренова» – шесть миллионов рублей на проекты в сфере культуры. Совместно с компанией «Газпром» проведен скульптурный симпозиум, капитально отремонтирован Дворец культуры в Ухте (компания «Газпром» выделила 150 млн. рублей).

В 2017 году в полном объеме сохранена грантовая поддержка в сфере культуры и искусства. В этом году гранты главы Коми получат 40 проектов. Благодаря этой поддержке театры драмы, оперы и балета смогут выехать в гастрольные туры по городам России, а в Сыктывкаре этой осенью пройдет III Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся».

– Мы не собираемся останавливаться. Мы намерены выделять целевые средства, чтобы они адресно доходили до тех, кто крайне нуждается в них, и чтобы мы видели качественные изменения. Для этого применяются и грантовая поддержка, и возможности «Народного бюджета», и субсидирование отдельных затрат. Но вместе с тем хочется усилий совместных, чтобы в этот процесс активно включались и муниципалитеты. К сожалению, многие вопросы по отрасли культуры на муниципальном уровне сегодня решаются по остаточному принципу. Это неправильно, – заявил Сергей Гапликов.

В ходе общения глава региона обсудил с деятелями культуры республики вопросы обеспечения отрасли кадрами, укрепления материально-технической базы, развития театров и киноискусства, реализации социальных проектов.

Работники центрального Дома культуры Корткеросского района задали вопрос от имени жителей села Керес: «Весной там сгорел сельский клуб, планируется ли строительство нового?» Сергей Гапликов поручил министру культуры Сергею Емельянову совместно с руководством муниципалитета до конца текущего года разработать проектно-сметную документацию и включить объект в ближайшие планы.

– Мы договорились с нашими депутатами в Госдуме о том, что на уровне федеральных министерств будем добиваться, чтобы республику включили в программу строительства новых объектов культуры на селе. И этот дом культуры мог бы стать одним из таких объектов. Но даже если не получится привлечь на его строительство федеральные деньги, значит, будем искать другие возможности, чтобы решить эту задачу. Будем над этим работать, – отметил Сергей Гапликов.

В рамках встречи глава Коми также вручил государственные награды выдающимся работникам региональной отрасли культуры.

Пресс-служба главы республики

Фото rkomi.ru