«Интауголь» начал отгрузку угля со склада

Правительством Республики Коми достигнуты договоренности о реализации интинского угля. Полученные за поставку угля средства позволят возобновить выплаты по задолженности перед шахтерами предприятия.

Сейчас поставка угля осуществляется на предприятие ПАО «ТГК-2» для Северодвинской ТЭЦ-1. За последнюю неделю августа в Северодвинск отправлено около 10 тысяч тонн угля 146 вагонами. Всего на складах шахты хранится порядка 180 тысяч тонн. В ближайшей перспективе уголь планируется поставлять основному потребителю интинского угля – ПАО «ОГК-2» для Череповецкой ГРЭС. Уже есть предварительные договоренности о поставке в Череповец 560 вагонов с углем.

Напомним, ситуация с АО «Интауголь» находится на личном контроле главы Коми Сергея Гапликова. В преддверии Дня шахтера, 27 августа, глава региона провел в Инте рабочее совещание, на котором обсуждался главный вопрос – сохранение градообразующего предприятия и его выход на стабильную работу. Участниками встречи с руководством предприятия стали представители коллектива и профсоюзных организаций, военизированной горноспасательной части, руководства города.

Сергей Гапликов подчеркнул, что необходимые решения по поддержке предприятия вынесены на федеральный уровень, сообщила пресс-служба главы республики.

В настоящее время достигнуты договоренности с ОГК-2 по изменению схемы расчетов с АО «Интауголь». Предусмотрено, что ОГК-2 оплатит доставку угля железнодорожным транспортом до Череповца, выводя в отдельные платежи расчеты с шахтой за поставленный уголь. Кроме того, допускается, что переход ЧГРЭС на газ может быть отложен на 2021 год, но для этого «Интауголь» должен выполнять все свои текущие договорные обязательства.

Роман СЕМЕНОВ

Фото komi.kp.ru