Страсти по уличной рекламе

Депутаты Госсовета заступились за малый бизнес, работающий на этом рынке

Промежуточные итоги работы созданного девять месяцев назад государственного казенного учреждения «Коми реклама» рассмотрели депутаты на первом в новом политическом сезоне заседании президиума Госсовета республики. Вопрос вызвал буквально ажиотажный интерес у предпринимательского сообщества, так что зал заседаний, где проходило обсуждение, оказался переполненным.

Как напомнила, открывая встречу, спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева, в ноябре прошлого года Госсовет Коми принял закон о перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти. Поскольку муниципальные власти никак не могли навести у себя порядок в уличной рекламе, эти полномочия взяла на себя республиканская власть. Было создано ГКУ «Коми реклама» со штатом в шесть человек, на которое и возложена миссия по инвентаризации рекламных конструкций, разработке схем их размещения, перезаключению договоров на установку и эксплуатацию уличной рекламы, выдачу разрешений, демонтаж незаконных конструкций.

Подробно об этой проводимой работе присутствующих проинформировала заместитель начальника управления массовых коммуникаций, информации и связи администрации главы Коми Кристина Майнина. Она сообщила, что схемы размещения рекламных конструкций утверждены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Усинске, Воркуте, Инте, Вуктыле, Усть-Вымском, Прилузском и Корткеросском районах, а в Печоре утвержденная схема не соответствует требованиям законодательства. В десяти оставшихся муниципалитетах схемы пока не приняты.

Утвержденными схемами в общей сложности предусмотрено 1197 мест под установку рекламных конструкций, из них на 860 местах (72 процента) рекламные конструкции установлены. Но только 361 конструкция установлена в соответствии с действующими договорами и на основании действующих разрешений.

По результатам инвентаризации, чем в первую очередь занялось государственное казенное учреждение, было выявлено 732 отдельно стоящих рекламных конструкций, из которых 338 эксплуатируются законно, а у 394 уже истекли сроки договоров. По состоянию на 1 августа в республиканский бюджет благодаря деятельности учреждения поступил один миллион 549,4 тысячи рублей. Всего же по итогам 2017 года планируются поступления от платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в виде оплаты необоснованного обогащения 18,5 миллиона рублей.

Подробный доклад сопровождался слайдами, запечатлевшими, как изменился облик некоторых улиц столицы Коми после демонтажа незаконно установленных билбордов и арок над проезжей частью.

Следующий выступавший – главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг одобрительно отозвался о проделанной «Коми рекламой» работе.

– В муниципалитетах началась работа по созданию комфортной городской среды, но пока мы отстаем здесь от других регионов лет на шесть-восемь. На улицах наших городов обилие информационного мусора, беспорядочное размещение вывесок, из-за чего не видно фасадов домов. Этот визуальный мусор не просто захламляет город и портит его архитектурный облик, он действует на психику людей, вызывает у них раздражение, – подчеркнул он.

Затем слово дали представителям рекламного бизнеса. Из их уст картина вырисовалась несколько иная. К примеру, руководитель одной из столичных рекламных компаний Татьяна Кривощекова возмутилась, почему «Коми реклама» взялась наводить порядок только среди предпринимателей, которые участвуют в торгах и платят налоги, и совсем не обращает внимания на самодельную уличную рекламу. Мелкими листовками и прочим бумажным хламом оклеены длиннющие заборы, что не добавляет шарма столице республики.

Главное же, что возмущает предпринимательницу, – это неожиданное для многих изменение правил. Она напомнила, что в Сыктывкаре схема размещения рекламных конструкций принята в 2015 году. Тогда были разыграны торги, и предполагалось, что компании смогут эксплуатировать площадки под рекламу в течение десяти лет. Год спустя полномочия по регулированию рынка уличной рекламы были переданы на республиканский уровень, и прежние договоры утратили силу. В итоге 70 процентов разрешений будут аннулированы.

– Многие участники этого бизнеса влезли в долги, взяли кредиты под установку рекламных конструкций. Конструкции не успели себя окупить, а их уже надо сносить. Мы платим налоги, создаем рабочие места, а нас вынуждают уйти с рынка, – констатировала бизнесвумен.

Кроме того, по словам Татьяны Кривощековой, в соответствии с типологией рекламных конструкций, разработанной государственным казенным учреждением, малому бизнесу предлагают проводить кабели светового освещения рекламных конструкций под асфальтовым покрытием, а это неподъемные суммы.

– Где учтены интересы малого бизнеса? Ведь даже президент России Владимир Путин призывает чиновников способствовать развитию малого бизнеса. Мы просим депутатов Госсовета посодействовать тому, чтобы малый бизнес остался в Коми, учитывая, что в регион приходят «Магниты» и «Пятерочки», нас остается все меньше и меньше, – обратилась с призывом к парламентариям представитель бизнес-сообщества.

Очень беспокоит предпринимателей и состав лотов на торгах.

– Насколько нам известно, «Коми реклама» планирует проводить торги по 20 конструкций в одном лоте. Это будет очень весомый лот, который малый бизнес не потянет. Мы просим включать в один лот одну конструкцию по приемлемой стоимости, чтобы мы могли конкурировать на своем рынке, и чтобы не получилось, как в Кирове, где пришли москвичи и скупили все рекламные щиты. Малый бизнес в Кирове остался без дохода, – рассказала Татьяна Кривощекова.

Один из участников обсуждения привел расклад: даже если в лоте будет три-пять конструкций, предпринимателю придется заплатить порядка двух миллионов, а годовой доход составит лишь 100-150 тысяч рублей.

Отвечая на эти претензии, руководитель ГКУ «Коми реклама» Сергей Пономарев напомнил, что в том же 2015 году по результатам торгов в Сыктывкаре из 125 рекламных конструкций 123 были проданы по нереально заниженным ценам – от 200 до 800 рублей за каждую, причем победителями оказались почему-то всего две компании, а отнюдь не малый бизнес.

– Надо научиться слушать друг друга, работать в соответствии с законодательством. Сейчас эффективному взаимодействию с предпринимательским сообществом мешает недоверие бизнеса к нашему учреждению и отсутствие желания работать по новым правилам. Предпринимателей не покидает мысль о том, что рынок зачищают под кого-то своего. Мы заинтересованы в налаживании нормальных отношений. Перед нами стоит задача навести порядок на этом рынке, установить четкие правила, – заявил Сергей Понамарев.

Надежда Дорофеева спросила руководителя «Коми рекламы», почему в текущем году не были проведены торги на право установки рекламных конструкций, и он разъяснил, что торги в соответствии с законодательством можно проводить только после утверждения схем размещения.

В ходе обсуждения представители рекламного бизнеса попросили вернуть разграничение по зонам: в центре города коэффициент платежа должен быть выше, а на окраине ниже. Также была озвучена просьба привлекать участников этого рынка к разработке схем размещения уличных рекламных конструкций.

Выслушав доводы каждой из сторон, члены президиума Госсовета Коми поддержали многие из предложений бизнесменов. Лот должен состоять не более чем из двух-трех конструкций, необходимо ввести и учитывать зональный коэффициент в зависимости от места размещения рекламы, и самое главное – учитывать интересы малого бизнеса – таков был общий вердикт.

Этот тезис поддержал и участвовавший в работе президиума депутат Госдумы от Коми Иван Медведев:

– Я призываю руководство республики услышать предложения малого бизнеса. По новым схемам они вылетают из этого рынка, не получают ничего. Гробить малый бизнес, который несет золотые яйца, нельзя.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»