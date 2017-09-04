Объявлен конкурс антитеррористических проектов

1 сентября стартовал прием заявок на республиканский молодежный конкурс проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма». Конкурс направлен на выявление и поддержку эффективных проектов, ориентированных на противодействие терроризму в Республике Коми, а также анализ активности общественности по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Коми, к участию в конкурсе приглашаются руководители и представители некоммерческих организаций и объединений, инициативных молодежных групп, а также граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Регистрация участников и прием работ будет проходить до 13 октября посредством АИС «Молодежь России».

Итоги конкурса будут подведены до 31 октября 2017 года. Авторы лучших работ получат призы в денежной форме.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8(8212) 44-29-08, e-mail: vpatriot11@mail.ru, а также в группе «ВКонтакте» Военно-патриотического центра Коми. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства образования, науки и молодежной политики республики.

Светлана СОЛОВЬЕВА