Обрушившееся здание разберут

Мэрия Сыктывкара оказала поддержку при ликвидации последствий обрушения крыши склада по улице Гаражной, 9/5, выделив технику для разбора завала.

Обрушение кровли произошло утром 28 августа. Как рассказал в ходе общегородской планерки 30 августа заместитель начальника управления ГО и ЧС по Сыктывкару Сергей Алладинский, в здании находился магазин торговой компании «Все для кровли и фасада». В результате обрушения погиб мужчина 1987 года рождения. Еще один мужчина 1972 года рождения госпитализирован с тяжелыми травмами. Третий пострадавший 1968 года рождения получил ушибы, за врачебной помощью смог обратиться самостоятельно. Все пострадавшие – работники магазина.

Как выяснилось в результате работы следствия, здание оформлено в аренду индивидуальным предпринимателем из Ухты. В течение трех суток на объекте работали сотрудники Следственного комитета. Допуск в здание ограничен, по периметру выставлены полицейские посты. Угрозы обрушения вовне нет. Работавшие на объекте кинологи не обнаружили под завалами других людей.

– Мы подготовили распоряжение председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где определили перечень необходимых работ. Эта информация доведена до заинтересованных организаций. После того как Следственный комитет закончит свою работу, здание будет разбираться, – доложил Сергей Алладинский.

Мэр Валерий Козлов поручил управлению ГО и ЧС держать ситуацию на контроле и представлять ему оперативную информацию. После планерки, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, градоначальник рассказал, что сейчас из обрушенного здания магазина владельцы вывозят товар. Разбирать завалы будет хозяин магазина, который уже вышел на связь.

– В обязанности собственника входит обеспечение безопасности на его предприятии, – пояснил Валерий Козлов. – Он будет разбирать завалы в ближайшее время. Думаю, это и в его интересах тоже.

Галина ГАЕВА