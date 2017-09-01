Ухтинка «осеребрилась» в карате

25-27 августа в Пензе состоялось первенство России по карате под эгидой Всемирной федерации карате (WKF). Воспитанница ухтинской школы единоборств имени Эдуарда Захарова Екатерина Игнатенко завоевала серебро среди девушек 16-17 лет.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, за медали в соревнованиях боролись более 800 спортсменов из 55 регионов России. Республику Коми представляли четыре каратиста. Екатерина Игнатенко «осеребрилась» в дисциплине «кумите» (поединки), выступая в весовой категории до 59 килограммов. Ухтинка уверенно дошла до финала, одержав победу над соперницами из Белгородской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, однако в тяжелом финальном поединке уступила спортсменке из Самарской области Анне Чернышевой.

Турнир проводился с целью дополнительного отбора кандидатов в сборную России по карате для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Испании с 26 по 29 октября. Финалисты первенства поучаствуют в сборах в Сочи, потом будут проходить очередные отборочные старты в Стамбуле. У Екатерины есть шансы побороться за путевку на чемпионат мира.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено министерством спорта Коми