К зиме почти готовы

Работы по подготовке объектов жилищного фонда Сыктывкара к зиме планируется закончить в соответствии с утвержденными ранее графиками готовности. Об этом сообщил начальник столичного управления ЖКХ Александр Гонтарь на прошедшей 29 августа общегородской планерке.

По результатам на конец августа жилфонд подготовлен к зиме на 75 процентов, львиная доля работ (60 процентов) выполнена в последний летний месяц. Из 34-х котельных 28 готовы к работе. На 91 процент оценивается готовность тепловых сетей. Это на 119 километров больше, чем месяц назад. Из 415 километров водопроводных сетей готово 399 километров. Только за период с 25 июля было подготовлено 122 километра водопровода. Из 404 километров канализационных сетей готово 344 километра – 34 километра отремонтировано за последний месяц.

Также согласно постановлению городской администрации, с 1 сентября началось подключение к теплу по заявкам школ, детсадов, больниц и других организаций.

Галина ГАЕВА